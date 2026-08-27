Oficial y confirmado por la SEP | Todos los pagos de las becas Benito Juárez y Rita Cetina se suspenden hasta octubre

La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha confirmado una medida crucial que impacta directamente la economía de millones de familias mexicanas. Para los beneficiarios o tutores de los programas sociales de educación, es necesario estar al tanto de las modificaciones en la dispersión de apoyos económicos.

Todos los depósitos mensuales correspondientes a la Beca Benito Juárez y a la nueva Beca Universal Rita Cetina han entrado en una pausa temporal que se extendió durante varios meses. Para evitar confusiones, es indispensable entender cómo funciona el calendario oficial y cuándo volverás a ver reflejado el dinero en la tarjeta del Banco del Bienestar.

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¿Por qué la SEP suspende los depósitos de las becas Benito Juárez y Rita Cetina?

La interrupción en la dispersión de fondos no obedece a un recorte de presupuesto ni a fallas operativas, sino al cumplimiento estricto de las reglas de operación de los programas del Bienestar.

Según lo establecido en el Calendario de Pagos de las Becas Bienestar publicado en el portal oficial de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, estos apoyos financieros se otorgan únicamente durante los 10 meses que dura el ciclo escolar oficial de la SEP.

En este sentido, los meses de julio y agosto están catalogados legalmente como periodo vacacional de verano fuera del calendario lectivo. Debido a esto, los depósitos ordinarios quedan suspendidos de manera automática para todos los niveles de cobertura.

¿Hasta cuándo se reanudarán los pagos y cuándo cobro de nuevo?

A diferencia de lo que se podría suponer, la reanudación de los apoyos no ocurre inmediatamente al iniciar las clases en septiembre. Para alternar la logística de atención en sucursales y ventanillas con los depósitos de las pensiones del Bienestar, la entrega del primer bimestre del ciclo escolar (septiembre/octubre) está programada para realizarse formalmente durante el mes de octubre.

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Tomando en cuenta que la última emisión regular correspondiente al ciclo lectivo anterior se entregó en junio, los beneficiarios pasarán un periodo de cuatro meses sin recibir el depósito bimensual. La fecha exacta asignada a cada alumno se puede consultar ingresando la CURP en la herramienta digital del Buscador de Estatus de Becas Bienestar.

¿Existe alguna excepción a la suspensión durante agosto?

Existe una excepción clave orientada al apoyo del gasto familiar para el inicio de clases. Dentro de los comunicados institucionales emitidos en el Portal Oficial de los Programas para el Bienestar, se precisó que la Beca Rita Cetina, enfocada a nivel primaria, contempla un depósito único anual de $2,500 pesos destinado exclusivamente a la compra de útiles y uniformes escolares.

Este recurso específico sí se dispersa durante el mes de agosto a medida que avanza el proceso de bancarización y entrega de las tarjetas del Bienestar.