Las familias beneficiarias de la Beca Rita Cetina para estudiantes de primaria cuyo representante registrado tenga el primer apellido que inicie con las letras A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K o L recibirán esta semana el depósito de 2,500 pesos, de acuerdo con el calendario oficial difundido por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

El apoyo económico comenzó a dispersarse desde el 3 de agosto y continuará de forma escalonada hasta el 14 de agosto mediante las tarjetas del Banco del Bienestar. El recurso corresponde al apoyo anual para la compra de útiles y uniformes del ciclo escolar 2026-2027.

Pago de la Beca Rita Cetina: estos grupos de personas ya están confirmados y recibirán esta semana 2.500 pesos. Gobierno de México

¿Qué apellidos recibirán el pago de la Beca Rita Cetina esta semana?

La entrega de los recursos se realiza con base en la letra inicial del primer apellido de la madre, padre, tutora o tutor registrado como representante de la familia. Durante esta semana, los pagos corresponden a los siguientes grupos:

Lunes 3 de agosto: letras A y B.

Martes 4 de agosto: letra C.

Miércoles 5 de agosto: letras D, E y F.

Jueves 6 de agosto: letra G.

Viernes 7 de agosto: letras H, I, J, K y L.

Las autoridades recordaron que el depósito será de 2,500 pesos por cada alumna o alumno inscrito en una primaria pública, siempre que la familia ya cuente con su tarjeta del Banco del Bienestar.

El Gobierno de Sheinbaum trajo tranquilidad a los futuros nuevos usuarios de la Beca Rita Cetina. Gobierno de México

¿Qué pasa si aún no recibes la tarjeta del Banco del Bienestar?

La Coordinación Nacional de Becas informó que hasta el momento se han entregado 4.7 millones de tarjetas, lo que representa un avance del 95.1% respecto de los cinco millones previstos. Quienes completaron su registro pero todavía no reciben el plástico serán contactados por teléfono para acudir a un Centro de Atención de Becas Bienestar (CABB) y recogerlo.

En los casos en que madres, padres, tutoras o tutores no puedan presentarse al centro de atención por causas justificadas, los Servidores de la Educación realizarán la entrega de la tarjeta directamente en el domicilio. Las autoridades reiteraron que la Beca Rita Cetina es un programa público destinado a fortalecer la permanencia escolar de niñas y niños, por lo que sus recursos no pueden utilizarse con fines políticos.