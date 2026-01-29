Esos aranceles...

De pronto sube como la espuma, pero a veces se desinfla como un globo. No es una adivinanza, es cómo se percibe el negocio de la cerveza ‘Made in Mexico’ en diversos ámbitos.

Empezamos por lo malo… o difícil, que como muchos temas económicos recientes, pasa por el tema de los aranceles de Donald Trump, así como de sus políticas migratorias.

Y es que la ofensiva arancelaria y migratoria de la administración Trump golpea de lleno al corazón del negocio de la cerveza mexicana en Estados Unidos, que hoy concentra alrededor de 82‑84% de todo el volumen de cerveza importada que se vende en ese mercado y genera más de u$s 6,000 millones anuales en exportaciones para México.

Por el lado político, los operativos migratorios, tanto del ICE como de la Border Patrol, han enfriado el consumo en bares y restaurantes latinos, mermando el dinamismo de marcas como Modelo Especial, Corona o Pacífico, las más vendidas allende el Río Bravo entre la población universal del país y, en específico, entre los hispanos.

En el frente comercial, la nueva ola de tarifas de hasta 25% a la cerveza y a las latas de aluminio provenientes de México eleva de forma abrupta la estructura de costos de grupos como Constellation Brands, cuyo portafolio cervecero se fundamenta en las marcas de Grupo Modelo.

Un análisis de KoalaGains advierte que estos gravámenes operan como un “escudo proteccionista” para productores estadounidenses, al encarecer la oferta mexicana y canadiense y forzar decisiones difíciles sobre precios y márgenes para los importadores.

“Hay un punto en el que las empresas ya no pueden absorber el costo extra, y el impacto termina en el bolsillo del bebedor”, resume el economista Aaron Staples en un análisis para la Universidad de Illinois, al proyectar subidas de precios y menor presencia de etiquetas mexicanas en los anaqueles.

Corona Extra y Modelo Especial

Mientras en EEUU las cervezas mexicanas luchan por todo por mantener su posición dominante en el gusto de los consumidores, a nivel global Corona Extra y Modelo Especial continúan aparenciendo entre las marcas más valiosas del mundo.

En la edición 2026 del Brand Finance Global 500, estas marcas de Grupo Modelo (en realidad propiedad desde hace años de AB-InBev), figuran como las únicas cervezas mexicanas en dicho listado.

Corona figura en la posición 181 (contra 175 el año previo) y Modelo Especial en la 325 (escalando desde el 338 alcanzado en 2025). Junto con Bodega Aurrerá constituyen la delegación mexicana entre las marcas más valiosas del mundo.

En 2025, Brand Finance reportó que Corona Extra se mantiene como la marca de cerveza más valiosa del mundo con un valor de u$s 13,400 millones; en tanto que Modelo Especial alcanzaba los u$s 7,100 millones.

“Que Corona y Modelo Especial sean reconocidas nuevamente por Brand Finance refleja la manera en la que hemos sabido innovar sin perder la esencia de nuestras marcas”, señaló Felipe Ambra, Vicepresidente de Marketing de Grupo Modelo.

La Champions… de Concacaf se pone Caliente

Caliente.mx debuta como patrocinador oficial en México de la Concacaf Champions Cup y la Concacaf W Champions Cup, los torneos de clubes de futbol profesional masculino y femenino en la región.

Como parte de la alianza, Caliente.mx será la primera casa de apuestas en fungir como patrocinador exclusivo de su categoría, con presencia directa en las competencias de clubes de Concacaf, tanto varoniles como femeniles.

Fiel a su negocio como casa de apuestas, estos son lo momios que Caliente da para ganar la final en ambos torneos, con amplias probabilidades para clubes mexicanos:

En la categoría de clubes de hombres:

Toluca +550 (favoritos)

Inter Miami +600

América +600

Los Angeles FC +700

Tigres UANL +900

En femenil: