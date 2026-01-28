El Gobierno de México, por medio de la Secretaría de Hacienda, presentó el Programa de Regularización Fiscal 2026, con el que busca dar un respiro a contribuyentes con adeudos ante el SAT. El plan permite reducir hasta 100% de multas, recargos y gastos de ejecución, con el objetivo de incentivar el cumplimiento voluntario.

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, el estímulo también elimina los cargos por ejecución, siempre que los adeudos correspondan a ejercicios 2024 o anteriores. “Se trata de facilitar la regularización fiscal sin castigar a quienes buscan ponerse al corriente”, señala la autoridad.

El programa está dirigido a personas físicas y empresas con ingresos de hasta 300 millones de pesos en 2024. Hacienda aclara que la condonación “no se considera ingreso acumulable” y que la respuesta del SAT no podrá ser impugnada por los contribuyentes.

¿Qué adeudos pueden regularizarse?

El estímulo del SAT aplica a recargos, multas y gastos de ejecución relacionados con contribuciones federales, aprovechamientos y cuotas compensatorias. Incluye sanciones por incumplir obligaciones fiscales distintas al pago, incluso con agravantes, siempre que el crédito corresponda a ejercicios anteriores a 2025.

Hacienda precisa que el beneficio será del 100% cuando las multas se determinen junto con contribuciones omitidas. En casos de créditos firmes integrados solo por multas, la reducción será del 90%, “siempre que se cumpla la obligación que originó la sanción”.

¿Quiénes pueden acceder al programa del SAT?

Pueden solicitar la disminución personas físicas y morales con ingresos de hasta 300 millones de pesos en 2024, que tengan adeudos no determinados, estén bajo auditoría o cuenten con créditos fiscales firmes. El SAT evaluará cada caso conforme a los requisitos.

Entre las condiciones destacan no haber recibido condonaciones previas, no estar en listas negras del artículo 69-B y no contar con sentencias por delitos fiscales. “El objetivo es apoyar a contribuyentes cumplidos o en proceso de regularización”, subraya Hacienda fiscal.

Estas son las fechas y efectos del estímulo del Gobierno

El programa podrá solicitarse a partir del 1 de enero de 2026 y, al hacerlo, se suspenderá el procedimiento administrativo de ejecución sin necesidad de garantizar el interés fiscal. La autoridad advierte que la solicitud no constituye instancia legal alguna.

La Secretaría de Hacienda aclara que el pago de contribuciones actualizadas deberá realizarse en efectivo y dentro de los plazos señalados. La disminución otorgada “no dará lugar a devoluciones ni saldos a favor”, reforzando su carácter excepcional y temporal para contribuyentes interesados.