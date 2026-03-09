El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) confirmaron las fechas de pago de pensiones correspondientes a abril de 2026. La principal novedad es que un grupo de pensionados recibirá su depósito de manera anticipada, una medida que genera preguntas entre los trabajadores retirados del país. Cuando el IMSS o el ISSSTE modifican la fecha habitual del depósito, se debe a que el día de pago regular cae en un día bancario inhábil, como un fin de semana o un feriado oficial. En esos casos, las instituciones optan por adelantar o retrasar el depósito según corresponda. Los pensionados del ISSSTE son quienes cobrarán de forma anticipada: recibirán su depósito de abril a partir del viernes 27 de marzo de 2026. Por su parte, los pensionados del IMSS deberán esperar hasta el miércoles 1 de abril para disponer de su dinero. Los trabajadores retirados del IMSS e ISSSTE cobrarán la cantidad equivalente a su pensión habitual, calculada con base en la situación individual de cada empleado al momento de pensionarse. El IMSS y el ISSSTE emitieron recomendaciones para que sus pensionados cobren con mayor seguridad. Entre los consejos más importantes destaca acudir acompañado al momento de retirar dinero en efectivo, con el objetivo de reducir el riesgo de ser víctima de algún tipo de abuso o robo. Asimismo, ambas instituciones recomiendan reducir el uso de efectivo y priorizar el uso de la tarjeta de cobro, con la que es posible realizar pagos, domiciliar servicios y efectuar compras en línea, lo que representa una alternativa más segura para los pensionados. Quienes tengan dudas sobre el funcionamiento de sus pensiones pueden contactar al IMSS a través del número 800 623 2323. Los pensionados del ISSSTE, en tanto, pueden llamar al 55 5062 0555 para aclarar cualquier inquietud relacionada con su pensión.