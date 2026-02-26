De acuerdo con la información que brinda por el Banco de México en su portal web, los billetes rotos, deteriorados, manchados, rayados o pegados con cinta transparente pueden seguir en circulación, ya que estas piezas conservan su valor. Sin embargo, si el billete es reparado con cinta no transparente, como la cinta canela o de aislar, perderá su valor, pues se puede interpretar como un intento de cubrir alguno de sus elementos de seguridad. El Banco Central señala que estas piezas pueden conservar su valor siempre y cuando la porción faltante no sea mayor al tamaño de una moneda de diez pesos. En el caso de billetes quemados, las entidades bancarias pueden evaluar su estado para determinar si conservan o pierden su valor. Si por alguna circunstancia un billete se quema, Banxico recomienda repararlo con cinta adhesiva transparente y llevarlo a una sucursal bancaria para su canje. Si bien los billetes sucios, desteñidos o decolorados conservan su valor, la institución también advierte que no se debe rayar un billete para verificar su autenticidad, ya que el “plumón verificador” no es una herramienta confiable y además maltrata las piezas. Si en alguna ocasión se recibe un billete con algún mensaje político, religioso o comercial escrito, este perderá su valor y no se podrá realizar ninguna transacción con él. En cambio, si el billete tiene algún rayón o una frase como “te amo” o “con cariño”, mantendrá su valor sin problema. Los billetes alterados, es decir, los conformados por la unión de dos o más fracciones de diferentes billetes, no tienen ningún valor según Banxico. Las piezas deterioradas que sean entregadas en sucursales bancarias deben ser retiradas de circulación una vez recibidas. En caso de necesitar hacer un canje, el servicio es completamente gratuito y puede solicitarse en sucursales bancarias específicas, las cuales pueden consultarse directamente en el portal de Banxico. Lo ideal es no permitir que ningún establecimiento rechace un billete por estar un poco roto o maltratado, pues en la mayoría de los casos sigue siendo un billete válido.