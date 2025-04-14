El dominio del dólar en el sistema financiero internacional enfrenta una presión creciente en medio de un escenario global cada vez más volátil. La combinación de tensiones geopolíticas, cambios en el comercio internacional y nuevas decisiones económicas está acelerando un proceso que ya estaba en marcha: la desdolarización. En Europa, este fenómeno se vuelve cada vez más visible. Varios países han comenzado a restringir el uso del billete estadounidense en transacciones comerciales y financieras, en un intento por reducir la dependencia de la moneda norteamericana y reforzar la autonomía económica. Este giro se da en medio de la reciente escalada en Oriente Medio, y con decisiones políticas de alto impacto de por medio, como los nuevos aranceles impulsados por Donald Trump, que han reconfigurado el equilibrio económico global. La pérdida de protagonismo del dólar se refleja con claridad en el mercado de divisas. El euro alcanzó niveles que no se veían en meses, impulsado tanto por factores económicos como geopolíticos. Según datos del Banco Central Europeo, la moneda única llegó a cotizar el 8 de abril de 2026 en torno a los 1,17 dólares (tras el acuerdo de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán). En concreto, el BCE fijó el tipo de referencia en 1,1706 dólares, frente a los 1,1557 de la jornada anterior. Este salto se explica por varios factores: El abaratamiento del crudo (con caídas de hasta el 14%) debilitó al dólar, tradicional refugio en contextos de incertidumbre, y favoreció a la moneda europea. El acuerdo de alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán cambió drásticamente el ánimo de los mercados. La reapertura del estrecho de Ormuz (por donde circula cerca de una cuarta parte del comercio mundial de petróleo) generó un impacto inmediato: Este nuevo escenario impulsó a las bolsas internacionales. En España, el IBEX 35 se disparó un 3,94%, su mayor subida en un año, hasta recuperar niveles previos al conflicto en Oriente Medio. El avance fue generalizado en Europa: En paralelo, Wall Street también reaccionó al alza, reflejando el alivio de los inversores ante la posibilidad de una estabilización energética global. La decisión de limitar el uso del dólar no responde a un único factor, sino a una combinación de elementos estructurales: Autonomía financieraLos países europeos buscan reducir su exposición a las fluctuaciones del dólar y fortalecer sus propias monedas. Riesgos geopolíticosLas sanciones internacionales —especialmente tras la guerra en Ucrania— demostraron la vulnerabilidad de depender del sistema financiero dominado por EE.UU. Nuevas alianzas comercialesEl avance de China y el uso creciente del yuan en el comercio internacional están redefiniendo las reglas del juego. Frente a esto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ya anticipó que el bloque trabaja en medidas para proteger su economía frente a shocks externos. El proceso de desdolarización no es uniforme, pero varios países han tomado medidas concretas: La desdolarización avanza en paralelo a un cambio más profundo: la transición hacia un sistema económico multipolar. El debilitamiento del dólar, combinado con: plantea un escenario en el que la hegemonía financiera de Estados Unidos podría dejar de ser incuestionable. Sin embargo, la volatilidad sigue presente. Aunque el alto el fuego entre EE.UU. e Irán trajo alivio, persisten dudas sobre su sostenibilidad. De hecho, ya se registraron incidentes en instalaciones petroleras iraníes horas después del acuerdo. En este contexto, el futuro del dólar no depende de un solo factor, sino de una compleja red de decisiones políticas, conflictos internacionales y transformaciones económicas que aún están en pleno desarrollo.