La jornada del miércoles 8 de abril transcurre con varias advertencias en materia climática para los habitantes de la República Mexicana, ya que se registrará un ascenso de las temperaturas, prevaleciendo una onda de calor que podría marcar en el termómetro máximas de hasta 45°C. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó cuáles serán los estados afectados tanto por las temperaturas como por las intensas precipitaciones, que podrían provocar deslaves e inundaciones según el caso. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) monitorea la aproximación de un nuevo sistema frontal al noroeste de México, durante el viernes. Sin embargo, para el transcurso de la jornada, se espera una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera en el occidente, sur y sureste de la República Mexicana, que mantendrá la onda de calor en distintos estados. Particularmente, las entidades federativas del territorio azteca que se verán afectadas durante el transcurso de la jornada por un alza de las temperaturas son: Para hoy, el frente núm. 43, con características de estacionario sobre el este de la Península de Yucatán, generará las condiciones propicias para que se registren chubascos en Quintana Roo; y lluvias aisladas en zonas de Campeche y Yucatán. Así mismo, canales de baja presión sobre el noreste y sureste del país en combinación con inestabilidad atmosférica y con el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico y golfo de México, originarán lluvias puntuales muy fuertes en Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca; lluvias puntuales fuertes en Nuevo León, Tamaulipas, Hidalgo, Estado de México y Chiapas; y lluvias con chubascos en Coahuila, San Luis Potosí, Querétaro, Morelos, Ciudad de México, Guerrero y Quintana Roo. En todos los casos, se advierte por el avance de las tormentas, que podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo. Asimismo, una vaguada en altura originará rachas fuertes de viento en el noroeste de México. El pronóstico del tiempo para el jueves 9 de abril advierte por una vaguada en altura que se desplazará sobre el norte y noreste de México y, en interacción con divergencia, generará rachas fuertes de viento, chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en ambas regiones. A su vez, canales de baja presión en el occidente y sureste del país, en combinación con divergencia y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, generarán las condiciones propicias para que se registren chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en estados del centro, oriente, sur y sureste de la República Mexicana. Por su parte, durante el viernes y sábado, un nuevo frente frío ingresará y se desplazará sobre el noroeste del territorio nacional, interaccionará con una vaguada en altura y con la corriente en chorro subtropical, originando rachas fuertes de viento, descenso de temperatura, chubascos y lluvias puntuales fuertes en dicha región, además de la Mesa del Norte.