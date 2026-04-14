En 2026, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) mantendrá una supervisión más estricta sobre los trabajadores que deben presentar su Declaración Anual correspondiente al ejercicio fiscal 2025. Quienes omitan este trámite fiscal pueden sufrir sanciones económicas importantes. No todos los asalariados están obligados a presentar la declaración, pero sí deben hacerlo quienes se encuentren en ciertas situaciones. Cumplir con este trámite a tiempo no solo evita multas, sino que también puede ayudar a recuperar dinero si tienes deducciones aplicables. Conoce las obligaciones fiscales en México y evita problemas con las autoridades. A continuación, el listado completo: El SAT también presta especial atención a quienes obtuvieron ingresos por plataformas digitales, inversiones, intereses, dividendos o ventas de bienes, ya que estos movimientos pueden ser detectados con sus sistemas de cruce de información. No cumplir con esta obligación puede generar multas que van de 2,050 a 25,360 pesos por cada obligación no declarada, además de recargos y actualizaciones si existe un adeudo pendiente. Para presentar la declaración del ejercicio 2025, las personas físicas deben hacerlo durante abril de 2026 a través del sitio web oficial del SAT. El proceso general es: Una vez enviada, el sistema indicará si existe saldo a favor o impuesto por pagar. Si hay devolución, esta puede hacerse de forma automática si no se detectan inconsistencias; si hay saldo en contra, se podrá cubrir conforme a las opciones disponibles.