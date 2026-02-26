El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) confirmó durante la última semana de febrero una de las noticias más esperadas por los ciudadanos que se encuentran amparados por la entidad. El organismo gubernamental que lidera Martí Batres Guadarrama anunció la asignación de más de 17,000 préstamos personales en lo que concierne a la octava dispersión del año. En este sentido, la administración de Claudia Sheinbaum permitirá que todos los habitantes y pensionados que hayan realizado la gestión correspondiente para acceder a un monto de dinero específico, puedan contar con esta ayuda en tiempo récord. Una de las recomendaciones que se brindan para los aspirantes a cobrar este apoyo es seguir paso a paso el procedimiento para inscribirse y tomar nota de todos los requisitos. Cabe recordar que el ISSSTE eliminó la modalidad de Sorteo para otorgar los préstamos personales. En atención al apartado 17 del Plan de 25 puntos para la Transformación del ISSSTE, se pretende que quienes soliciten este crédito lo obtengan de manera directa, sin intermediarios. El único contexto en el cual se procedería a sortear los créditos es en caso de sobredemanda. En este sentido, el organismo mantendrá los mismos tipos de créditos y sus modalidades con las condiciones prestables y tasas de interés que se pueden consultar en el Portal ASISSSTE. Para solicitar los préstamos personales, es esencial reunir una serie de condiciones, tales como: Para participar, las y los interesados deben ingresar al portal https://asissste.issste.gob.mx/, seleccionar la pestaña “Económicas” y dar clic en “Registro para asignación”. Los ciudadanos que se hayan inscrito para participar de este programa serán asignados los lunes de cada semana, a partir del 12 de enero, con el préstamo personal que hayan seleccionado. Es fundamental que contemplen que una vez que lleven a cabo este proceso, no será posible modificar el tipo de crédito seleccionado. Además, si la asignación coincide con un lunes día festivo o inhábil, se recorrerá al siguiente día. Quienes busquen consular todos los detalles del Programa podrán hacerlo en el portal electrónico ASISSSTE en la dirección https://asissste.issste.gob.mx. En la octava entrega del Programa Anual de Préstamos Personales 2026 se asignaron 17,853 créditos a personas trabajadoras, pensionadas y jubiladas que cumplieron con los requisitos establecidos. La distribución por tipo de préstamo personal fue de la siguiente manera: