Poco a poco, la utilización del dinero en efectivo es desplazada por las billeteras virtuales. No obstante, son numerosas las personas que aún prefieren realizar transacciones mediante esta modalidad, por lo que es fundamental que conozcan el funcionamiento del sistema de cambio de billetes deteriorados, dado que la entidad se encarga de revisar y reemplazar los billetes en mal estado. El Banco de España aclara que todos los billetes en mal estado, sin distinción de su denominación, pueden ser sustituidos por nuevos ejemplares si se presentan en determinadas condiciones. Los billetes deteriorados podrán ser intercambiados sin costo en los lugares designados por la entidad, siempre que se cumplan ciertos requisitos. Es importante señalar que más de la mitad del billete debe estar presente o se debe demostrar buena fe en caso de que falte más de la mitad del mismo. El Banco de España subraya que un dispositivo de seguridad podría activarse en situaciones de intento de robo o "mala operación por parte de los profesionales responsables del transporte y almacenamiento de billetes“. El BDE explica que ciertos sistemas de transporte y almacenamiento de dinero utilizan dispositivos de seguridad con tintas o sustancias adhesivas que “provocan deterioro e inutilizan los billetes" al activarse en caso de robo. Por esta razón, se han recomendado las siguientes precauciones: Un dato a considerar es que, si el banco demuestra que la mancha procede de un dispositivo antirrobo, el ciudadano podría no tener derecho a canjearla, ya que las entidades solo pueden reintegrar el dinero de la pieza “solo si lo solicita el propietario víctima de la actividad ilícita”. Con el objetivo de que únicamente circulen los billetes que satisfacen ciertos estándares de calidad y seguridad, el Banco de España ha especificado las condiciones bajo las cuales los ejemplares deteriorados por el tiempo, siniestros o incidentes particulares pueden ser aptos para el cambio. Este proceso es gratuito y podrá llevarse a cabo en la sede central del Banco de España, situada en Madrid, así como en las diversas sucursales distribuidas por todo el territorio nacional, en bancos autorizados que actúen como intermediarios. Sin embargo, es importante señalar que existe un procedimiento específico que debe ser seguido, el cual, si se lleva a cabo con éxito, permitirá finalmente el cambio de los billetes. A continuación: De este modo, si la entidad bancaria identifica daños como manchas, roturas, decoloración o marcas que puedan obstaculizar el uso de estos objetos de cambio en máquinas o en transacciones cotidianas, los ciudadanos tendrán la posibilidad de solicitar el reemplazo. Una cuestión que surgió a raíz de esta medida es la situación de aquellos billetes que han sufrido daños debido a dispositivos antirrobos. En este contexto, el Banco de España evaluará cada caso conforme a criterios de buena fe y evidencia y determinará si procede el canje o si se retiene el billete. Por otro lado, es posible que el daño se origine a partir de un atraco, lo que requiere justificación mediante la presentación de una fotocopia de la denuncia correspondiente para su verificación en la sucursal. Si se confirma esta situación, el trámite será gratuito.