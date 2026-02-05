La moneda de 10 pesos cambiará oficialmente tras la publicación de un decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF), que reforma la Ley Monetaria y autoriza modificaciones en su fabricación. La medida forma parte de una actualización técnica del sistema monetario y entrará en vigor conforme el Banco de México (Banxico) inicie la emisión del nuevo modelo. El cambio fue confirmado por autoridades monetarias y no afectará el valor de la pieza, pero sí sus materiales. La nueva versión comenzará a circular de forma gradual, por lo que bancos y comercios deberán aceptar tanto la moneda actual como la nueva, sin restricciones para los usuarios. La moneda de 10 pesos cambiará su aleación por primera vez desde el año 2000, según lo establecido en la reforma a la Ley Monetaria publicada en el DOF. El objetivo principal es reducir el costo de fabricación, mejorar la seguridad anti-falsificación y modernizar el proceso de producción. El cambio no modifica el diseño tradicional. La pieza seguirá mostrando en el centro a Tonatiuh con la máscara de fuego, pero el material será distinto. El núcleo dejará de ser de alpaca plateada y pasará a fabricarse con acero recubierto de níquel, mientras el anillo exterior continuará en aleación dorada. El Banxico podrá poner en circulación el nuevo modelo una vez que inicie su fabricación. Durante la transición, bancos y comercios aceptarán tanto la moneda actual como la nueva, ya que ambas mantendrán el mismo valor. La nueva moneda de 10 pesos tendrá un peso aproximado de 4.39 gramos, apenas más ligera que la actual. El núcleo estará compuesto principalmente por acero y una capa externa de níquel de alta pureza, lo que le dará un brillo ligeramente distinto, aunque visualmente seguirá siendo casi idéntica. El decreto también contempla que el centro pueda fabricarse con distintas aleaciones, mientras el anillo exterior permanecerá en bronce-aluminio o acero recubierto. Estos cambios buscan optimizar la producción sin alterar el uso cotidiano de la moneda.