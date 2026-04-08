La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) confirmó, a través del Diario Oficial de la Federación, el calendario oficial de días en los que los bancos deberán cerrar sus puertas en 2026. Esto no es un simple descanso: en esas fechas, las instituciones financieras están obligadas a suspender operaciones, lo que impacta directamente en trámites, pagos y movimientos que dependen de atención en sucursal o procesos administrativos formales. El acuerdo establece de forma clara qué días no habrá actividad: En estas fechas, no habrá atención en sucursales en todo México, sin excepción para las instituciones supervisadas por la CNBV. Cuando el acuerdo habla de suspensión, se refiere a algo muy concreto: Es decir, no es solo un “día sin servicio”, sino una pausa formal del sistema financiero en términos legales y operativos. A diferencia de años atrás, hoy muchos servicios siguen activos, pero con matices: Funcionan: No obstante: La Comisión Nacional Bancaria y de Valores fija estos días para ordenar el funcionamiento del sistema financiero: Además, el propio acuerdo señala que, en casos urgentes, la autoridad puede habilitar días extraordinarios, aunque no es lo habitual.