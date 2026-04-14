El Mercado Mexicano de Derivados (MexDer), de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), apuesta por el mundo del gaming para atraer nuevos inversionistas a través del lanzamiento del “Desafío MexDer”, un simulador que permitirá a estudiantes y participantes operar futuros y opciones con capital virtual. Durante la presentación, el director general del MexDer, José Miguel de Dios Gómez, explicó que los usuarios contarán con un monto inicial para interactuar con el mercado en tiempo real. En un periodo de una semana, deberán realizar al menos dos operaciones; quien logre el mayor rendimiento será el ganador. A través de la plataforma, los participantes podrán simular operaciones como traders profesionales, comprando y vendiendo contratos de futuros del dólar y del principal índice bursátil del país, el S&P/BMV IPC. El simulador se llevará a cabo del 4 al 22 de mayo, con registro abierto del 14 de abril al 3 de mayo en el sitio oficial. “El ‘Desafío MexDer’ representa una oportunidad estratégica para acercar a nuevos inversionistas al mercado de derivados (...) impulsar este conocimiento es clave para su desarrollo y profundidad”, afirmó De Dios Gómez. Al lanzamiento también asistió Gerardo Aparicio, director de Cultura Financiera de Grupo BMV, Aaron Brener, subdirector de Operaciones del MexDer y Jorge Ramírez, director de Analysic. Aunque la iniciativa está abierta al público en general, solo los estudiantes podrán acceder a la bolsa de premios. El primer lugar recibirá 100,000 pesos; el segundo, 50,000; y el tercero, 25,000 pesos. Además, se otorgarán 5,000 pesos a los primeros 15 lugares. “Buscamos incentivar a más personas, especialmente jóvenes, a conocer y participar en este mercado, y contribuir a una cultura financiera más sólida”, señaló Aparicio.