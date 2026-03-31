Llevar dinero en efectivo en la billetera se ha vuelto una práctica que muchos ciudadanos han decidido dejar de implementar. Con el auge de las billeteras virtuales y la practicidad que ofrecen las tarjetas de crédito y débito, los billetes han comenzado a perder popularidad. A pesar de ello, siguen vigentes y siendo aceptados por los comercios. A la hora de llevarlos consigo, existen múltiples maneras o tradiciones como ordenarlos en orden decreciente según su denominación o por color. Sin embargo, algunas de estas técnicas podrían modificarlos o dañarlos, lo que podría conducir de manera directa a la pérdida de su valor. Para conocer cómo cuidarlos correctamente y evitar que los comercios o entidades financieras no los acepten, deberán tomar nota de los siguientes detalles que proporcionó la entidad monetaria más importante del país: el Banco de México (Banxico). Aunque parezcan prácticas comunes, hay ciertos hábitos que pueden afectar directamente la validez del dinero en efectivo. Muchos de ellos se realizan sin conocer las consecuencias que pueden generar. Entre las principales recomendaciones se destacan acciones que deben evitarse por completo. Estas son claves para conservar el billete en buen estado y garantizar que siga siendo aceptado en cualquier comercio o entidad bancaria: Este tipo de daños, aunque parezcan menores, pueden deteriorar la estructura del billete y generar dudas sobre su legitimidad. En algunos casos, incluso pueden impedir su uso inmediato. Cabe destacar que el Banco de México (Banxico) establece una serie de circunstancias particulares en las que los billetes dañados o incompletos pueden perder su valor de forma definitiva. Una de las situaciones más importantes es cuando un billete está compuesto por diferentes partes de otros ejemplares. En estos casos, se lo considera alterado, lo que implica automáticamente la pérdida de su validez. También ocurre lo mismo con aquellos billetes que presentan mensajes, sellos o anotaciones con una intención específica. Especialmente, si contienen contenido de carácter religioso, político o comercial destinado a influir en las decisiones de las personas. No obstante, existe una excepción relevante. Los billetes que tengan marcas simples, como rayas o dibujos sin intención particular, pueden conservar su valor. En estos casos, es posible cambiarlos en instituciones bancarias, siempre que cumplan con los criterios establecidos.