La circulación de una nueva moneda de 1 peso en México ha generado confusión en redes sociales, con términos como “nuevo peso”, “peso verde” o incluso la idea de una moneda digital. Sin embargo, los documentos oficiales aclaran que no existe una nueva divisa ni un cambio en el valor: se trata de una modernización en los materiales de fabricación. El Programa Institucional de Casa de Moneda de México (CMM) 2025–2030, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de noviembre, confirma que las monedas de 1, 2 y 5 pesos tendrán un nuevo proceso de acuñación. Su núcleo dejará de fabricarse con bronce–aluminio para adoptar cospeles de acero recubierto de bronce mediante electrodepositado. El DOF establece tres ejes que justifican el cambio: La Casa de Moneda de México realizó pruebas técnicas y de desgaste para garantizar que las nuevas piezas sean más resistentes y mantengan la durabilidad necesaria para una circulación intensiva. El punto más importante ante tanta confusión es que el valor de las monedas permanece igual. La actualización es estrictamente material: la misma denominación, el mismo peso legal, con una composición interna diferente y más eficiente. Tampoco se trata de una nueva divisa, una criptomoneda ni una modificación al sistema monetario del país. El peso mexicano sigue siendo el mismo, y las monedas actuales en circulación continúan siendo válidas. Este cambio impacta directamente a quienes usan a diario monedas de baja denominación, ya que las nuevas piezas serán más duraderas y su producción más eficiente, beneficios que, según el DOF, se traducen en un mejor manejo de los recursos públicos destinados a la acuñación nacional.