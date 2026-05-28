En esta noticia ¿Cómo impulsarán los pagos digitales?

Los banqueros del país trabajan con el Gobierno Federal para impulsar la aceleración de los pagos digitales en México, con el objetivo de disminuir el uso de efectivo y mejorar el control fiscal.

Para ello, la Asociación de Bancos de México (ABM) señaló que trabaja de forma conjunta con la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum en la iniciativa “México paga digital”, que además, dicen, permitirá a más mexicanos acceder a su primer crédito y a formalizarse.

La ABM aseguró que la estrategia es parte esencial de los 4 pilares estratégicos que integran la Agenda 2030 de la ABM y que cuenta con cuatro metas específicas.

La primera de ellas es acelerar la adopción de pagos digitales, seguido por la generación de un historial de transacciones. A esto se suma el incremento de la productividad y la formalización y el acceso al crédito.

En conferencia de prensa, en el marco de la reunión del Comité de Asociados, el presidente de la Asociación de Bancos, Emilio Romano, explicó que el reto que enfrenta “México Paga Digital”, es desafiante, dado que 80% de las transacciones diarias en el país se realizan en efectivo y la economía informal representa el 25.4% del PIB.

¿Cómo impulsarán los pagos digitales?

Para empujar la adopción del uso de dinero electrónico, la ABM señaló que impulsará el fortalecimiento de instrumentos ya existentes como el Cobro Digital (CoDi) del Banco de México, DiMo y SPEI como medios de pago cotidianos;

impulsar la aceptación digital en comercios y cadenas productivas; incorporar empresas ancla al programa de primer crédito y promover la digitalización de pagos en trámites y servicios públicos.

Acompañado por los vicepresidentes de la ABM, Eduardo Osuna, Mauricio Naranjo, Jorge del Castillo, así como por la directora general de la Asociación, Regina García Cuéllar, Emilio Romano explicó que el convenio impulsa no solo la digitalización, sino el acceso al crédito para MiPyMEs a través de cadenas de valor.

Entre los actores que serán fundamentales en la operación de “México Paga Digital”, está el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), instituciones bancarias, fintechs, redes de pago, autoridades gubernamentales y las denominadas empresas ancla, las que identificarán proveedores MiPyME con relación comercial estable y los invitarán a acercarse a la banca para que, después del análisis pertinente, se dé la aprobación de los créditos.

Sobre el impulso al crédito y los avances que la banca registra en el financiamiento de proyectos de infraestructura contemplados en el Plan México, Emilio Romano subrayó que éstos se materializan en acciones concretas, como la implementación de programas de garantías, en coordinación con Nacional Financiera (NAFIN), con el que se ha logrado incrementar el portafolio en 8,800 mdp.

El presidente de la ABM remarcó que, desde la firma del acuerdo del Plan México, 23 mil nuevas MiPyMEs han tenido acceso a crédito por un monto de 49 mil mdp. con una tasa de interés con tendencia a la baja, en marzo ésta se ubicó en 13.69%, lo que incentiva el acceso al crédito.

Recordó que la meta al 2030 es otorgar crédito al 30% del universo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y el porcentaje actual registra 27.6%. Cabe destacar que México tiene las tasas más competitivas en mercados emergentes, gracias a la competencia bancaria y el financiamiento que ofrece el sector es, en promedio, 3 veces más barato que el de otros intermediarios.

Al tiempo, celebró se haya concretado el Reglamento de la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, de la que, garantizó: “Impulsaremos que se asegure su bancabilidad, identificando prioridades y promoviendo mejoras al marco regulatorio para una mayor certeza jurídica”.

Tras sostener que la fortaleza financiera del sector bancario permite continuar apoyando la inversión, el empleo y el desarrollo de las familias mexicanas, Emilio Romano mencionó que el gremio prevé, en lo que resta del 2026, una recuperación económica moderada y se mantenga el crecimiento del crédito bancario. “Con cifras al primer trimestre del 2026, el crédito bancario al sector privado está creciendo 9.2 veces la economía del país”, concluyó.