El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) pone en remate el predio rústico de más de 13 mil metros cuadrados en Jalisco donde se escondía Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La puja arrancó este 28 de mayo con precio base de casi 13 millones de pesos.

Cuáles son las condiciones del remate

El terreno ubicado sobre la cabaña donde el pasado 22 de febrero se realizó el operativo que derivó en la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes salió a subasta el 28 de mayo.

La puja es a sobre cerrado, lo que significa que los participantes no conocerán las ofertas de los demás. Las condiciones del predio son:

Precio base: $12,939,520

Garantía: $15,000

+13,000 m²

El Mencho murió el 22 de febrero de 2026 a causa de heridas de bala durante un operativo militar en Tapalpa, Jalisco. EFE

El predio cuenta con título de propiedad y posesión, pero sin antecedentes en el Registro Público de la Propiedad.

Impuestos y honorarios notariales corren a cargo del comprador.

Qué se encontró dentro de la cabaña a subastar

Al momento del operativo, las autoridades hallaron en el interior de la propiedad alimentos, medicamentos y objetos personales.

Entre los fármacos localizados estaba el Tationil Plus, indicado para tratar insuficiencia renal. En la recámara principal había ropa deportiva, perfumes y cremas .

También se encontró un altar con figuras religiosas, una carta escrita a mano con el Salmo 91 fechada el 25 de enero y un libro de oración de Santa Rita de Casia.

En el patio trasero había dos piedras labradas con imágenes religiosas.

Subastan el terreno donde se ocultaba "El Mencho" en el exclusivo Tapalpa Country Club. EFE

Un fraccionamiento de lujo y una subasta más amplia

El Tapalpa Country Club es un complejo campestre a 12 minutos del centro del Pueblo Mágico de Tapalpa y a más de dos horas de Guadalajara.

Sus propiedades están valuadas en 13 millones de pesos en promedio y se rentan por 25 mil pesos por noche en plataformas digitales.

Además del predio en Jalisco, el Indep ofrecerá en la misma subasta lotes y predios en Guerrero, Quintana Roo, Michoacán, Campeche, Tamaulipas, Nuevo León, Baja California Sur, Chihuahua, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México y Sinaloa, entre otros estados.