El pago del aguinaldo es uno de los momentos más esperados por los trabajadores en México: representa la posibilidad de cobrar un dinero extra al momento de las fiestas y el fin de año.
En ese marco, el Decreto publicado el 23 de octubre por el Diario Oficial de la Federación (DOF) establece que el pago del aguinaldo, confirmado como un derecho, “se podrá cubrir a partir del 10 de noviembre de 2026 en los términos que establezcan los lineamientos específicos a que se refiere el artículo Decimosegundo de este ordenamiento” para todos los trabajadores comprendidos en el artículo cuarto.
A su vez, el artículo séptimo señala que “las Dependencias y Entidades están obligadas a entregar la parte proporcional del aguinaldo que corresponda, en los casos en que los sujetos a que se refiere el artículo Cuarto de este decreto hayan prestado sus servicios, durante el año de 2026, por un periodo menor a un año”.
Cronograma de Aguinaldo 2026: cuándo pagan
El pago del aguinaldo tiene cuatro calendarios distintos en los que puede entregarse el dinero. Cada fecha dependerá del tipo de beneficiario que recibe el cobro:
- Los pensionados del IMSS que se encuentran bajo la ley 73 cobraron el lunes 2 de noviembre.
- Los pensionados del ISSSTE reciben sus pagos en dos mitades: la primera quincena de noviembre se realiza el primer pago.
- Los aguinaldos de trabajadores activos del sector público federal se podrán cubrir a partir del 10 de noviembre.
- Los trabajadores del sector privado reciben su pago antes del 20 de diciembre.
Aguinaldo 2026: a quiénes pagan
El texto publicado a nombre de la presidenta Claudia Sheinbaum señala explícitamente quiénes son los sujetos dle presente decreto:
- Las personas servidoras públicas de las Dependencias y Entidades, cuya relación jurídica de trabajo se regula por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional.
- El personal operativo de confianza de las Dependencias y Entidades;
- El personal de enlace y de mando de las Dependencias y Entidades, así como el personal del Servicio Exterior Mexicano que se encuentre en funciones en territorio nacional;
- El personal del Servicio Exterior Mexicano y asimilado a este que se encuentre en funciones en las representaciones de México en el extranjero;
- El personal militar en activo;
- Las personas físicas contratadas para prestar sus servicios profesionales en las Dependencias y Entidades y al Servicio Exterior Mexicano, bajo el régimen de honorarios con cargo a recursos del capítulo de Servicios Personales del Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal;
- Las personas que reciban haberes de retiro, pensión militar, pensión civil, pensión de gracia o los deudos de esas personas a quienes se les haya otorgado una pensión del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado o con cargo al erario federal, quienes recibirán la gratificación correspondiente a cada concepto al que tengan derecho. En este inciso se incluye a los veteranos de la Revolución que disfruten de una pensión con cargo al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de cuota adicional con cargo al erario federal, quienes recibirán la gratificación correspondiente por cada uno de esos conceptos a los que tengan derecho, y
- El personal de las demás categorías no previstas en los incisos anteriores autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.