El aguinaldo es un derecho para los jubilados y pensionados en México. Fuente: Shutterstock

El pago del aguinaldo es uno de los momentos más esperados por los trabajadores en México: representa la posibilidad de cobrar un dinero extra al momento de las fiestas y el fin de año.

En ese marco, el Decreto publicado el 23 de octubre por el Diario Oficial de la Federación (DOF) establece que el pago del aguinaldo, confirmado como un derecho, “se podrá cubrir a partir del 10 de noviembre de 2026 en los términos que establezcan los lineamientos específicos a que se refiere el artículo Decimosegundo de este ordenamiento” para todos los trabajadores comprendidos en el artículo cuarto.

A su vez, el artículo séptimo señala que “las Dependencias y Entidades están obligadas a entregar la parte proporcional del aguinaldo que corresponda, en los casos en que los sujetos a que se refiere el artículo Cuarto de este decreto hayan prestado sus servicios, durante el año de 2026, por un periodo menor a un año”.

Cronograma de Aguinaldo 2026: cuándo pagan

El pago del aguinaldo tiene cuatro calendarios distintos en los que puede entregarse el dinero. Cada fecha dependerá del tipo de beneficiario que recibe el cobro:

Los pensionados del IMSS que se encuentran bajo la ley 73 cobraron el lunes 2 de noviembre.

Los pensionados del ISSSTE reciben sus pagos en dos mitades: la primera quincena de noviembre se realiza el primer pago.

Los aguinaldos de trabajadores activos del sector público federal se podrán cubrir a partir del 10 de noviembre.

Los trabajadores del sector privado reciben su pago antes del 20 de diciembre.

El Decreto publicado el 23 de octubre por el Diario Oficial de la Federación (DOF) establece que el pago del aguinaldo, confirmado como un derecho, se podrá cubrir a partir del 10 de noviembre de 2026. Shutterstock

Aguinaldo 2026: a quiénes pagan

El texto publicado a nombre de la presidenta Claudia Sheinbaum señala explícitamente quiénes son los sujetos dle presente decreto: