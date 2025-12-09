Las sucursales bancarias de todo el país han anunciado que cerrarán sus puertas por 24 horas, lo que afectará a los usuarios mexicanos quienes no podrán realizar ninguna operación de manera presencial.

La medida impacta en las instituciones financieras de todas las entidades tanto públicas como privadas, es decir que impacta tanto para el Banco de México, como para clientes de BBVA, Santander o Banorte. Por lo que durante el próximo 12 de diciembre será un día de suspensión de atención bancaria y los únicos servicios disponibles serán por vías digitales.

Por qué cierran los bancos por 24 horas en todo el país este 12 de diciembre

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha confirmado que los bancos de todo el país permanecerán cerrados durante todo un día. Según la disposición publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), las instituciones “deberán cerrar sus puertas, así como suspender operaciones y la prestación de servicios al público en la República Mexicana".

Anuncian cierre masivo de bancos por 24 horas este 12 de diciembre y no se podrá hacer ninguna operación mladenbalinovac

Se trata de una medida adoptada en casos “por razones de seguridad nacional o de interés público”. Según el calendario establecido por la CNBV para el 2025, los bancos permanecerán cerrados este viernes.

El próximo viernes 12 de diciembre será día inhábil para las entidades financieras sujetas a la supervisión de la #CNBV.



La fecha en cuestión conmemora el Día del Empleado Bancario , una de las fechas más especiales para el sector. Se trata de una jornada declarada como feriado para los trabajadores del sector; por lo tanto, otros rubros de servicio y de atención no se verán afectados.

Días del 2026 que los bancos no brindarán servicios

La CNBV no ha compartido de manera oficial aún el calendario de cierres para el 2026, sin embargo, estos suelen coincidir con feriados nacionales y festividades mexicanas, por lo que todos los años las fechas sin atención presencial y cierre masivo de sucursales son, por lo general, las mismas. Estas regularmente son:

El 1o. de enero

El primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero.

El tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo.

Jueves y Viernes Santo

El 1o. de mayo.

Día de la Independencia.

el tercer lunes de dicho mes en conmemoración del 20 de noviembre.

El 12 y 25 de diciembre.

Los sábados y domingos.

Sin embargo, la normativa aclara que el organismo “podrá ordenar a las entidades financieras cerrar sus puertas y suspender operaciones dentro de México en días distintos a los señalados, cuando así lo considere necesario por razones de seguridad nacional o de interés público".

Cómo operar cuando los bancos están cerrados

Pese a la suspensión de los servicios presenciales y la atención al público de parte de los bancos en las fechas de cierre , los usuarios podrán realizar transferencias, depósitos y compras con regularidad mediante alternativa.

Las operaciones se podrán llevar a cabo tanto con el uso de tarjetas de crédito o débito, a través de los cajeros automáticos, desde las aplicaciones oficiales de los bancos o la banca online.