Una noticia que muchos usuarios estaban esperando finalmente se hizo realidad. Diferentes bancos en la Ciudad de México implementaron un cambio significativo en sus días de operación que promete facilitar la vida de miles de personas. La posibilidad de acudir a realizar trámites durante el fin de semana representa un avance importante para quienes tienen horarios laborales complicados entre semana.

Esta modificación responde a las necesidades de los clientes que, debido a sus compromisos de trabajo, no pueden acudir en días hábiles tradicionales. Con esta medida, se espera reducir las largas filas y los tiempos de espera que caracterizaban las visitas de lunes a viernes.

El nuevo esquema permitirá a los usuarios realizar trámites bancarios también los fines de semana. Fuente: Shutterstock.

¿Qué instituciones financieras ya están atendiendo en fin de semana?

Las primeras entidades en sumarse a esta iniciativa fueron Inbursa y las sucursales bancarias de Sanborns. Estas instituciones establecieron horarios de atención los días sábados de 09:00 a 16:00 horas. Entre las ubicaciones disponibles se encuentran puntos estratégicos como Insurgentes Sur, Del Valle, Parque Delta, Reforma 222 y Buenavista Forum.

Por su parte, BBVA también confirmó su participación en este nuevo esquema de servicio. Sin embargo, sus horarios difieren ligeramente, operando los sábados de 09:00 a 14:30 horas en diversas sucursales selectas.

Sucursales de BBVA con atención sabatina: ¿dónde puedes ir?

BBVA habilitó múltiples ubicaciones para brindar servicio los fines de semana. Entre las más destacadas se encuentran World Trade Center, Gran Sur, San Jerónimo, Perisur, Plaza Observatorio, Parque Delta, Patio Santa Fe, Plaza Universidad y Toreo, entre otras.

Es importante mencionar que no todas las sucursales de estos bancos operarán con el nuevo horario extendido, por lo que se recomienda verificar previamente si tu sucursal más cercana forma parte del programa antes de acudir.

Inbursa, Sanborns y BBVA ya operan los sábados en sucursales seleccionadas de CDMX. Fuente: Shutterstock.

¿Qué ventajas trae este cambio para los usuarios bancarios?

El principal beneficio de esta medida es la flexibilidad que ofrece a los clientes. Muchas personas que trabajan de lunes a viernes en horarios que coinciden con la atención bancaria tradicional ahora podrán realizar sus gestiones sin necesidad de solicitar permisos laborales o ausentarse de sus actividades.