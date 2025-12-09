WhatsApp es un canal clave, pero la mayoría de las marcas no tiene una estrategia definida.

En su más reciente reporte de hábitos del consumidor, Consumer Outlook: Guide to 2026, NielsenIQ (o NIQ) señaló que los mexicanos cada vez compran más por medio de redes sociales, donde WhatsApp es la más utilizada. Aunque la tendencia es clara, esta modalidad tiene mucho por crecer ya que casi la mitad dice no haber realizado compras en redes sociales todavía.

“Los compradores pueden descubrir un producto en TikTok, compararlo en Google y comprarlo a través de WhatsApp. Para triunfar, las marcas deben tener una estrategia omnicanal, desde la estantería hasta la pantalla, desde las redes sociales hasta los motores de búsqueda”, señaló Marta Cyhan-Bowles, directora de Comunicaciones y responsable de Marketing Global COE en NIQ.

La cautela que muestran los consumidores se debe a factores económicos

Las redes más utilizadas, en orden de mayor a menor menciones, son WhatsApp, Facebook Shops, TikTok Shops e Instagram shopping. Han sido las redes, junto con apps y sitios web, donde un 35% de los consumidores dicen haber descubierto nuevos consumibles o artículos del hogar varias veces al mes. El 28% dijo que les sucede lo mismo pero varias veces por semana, y un 13%, todos los días.

Lo que quita el sueño a los consumidores mexicanos

En la encuesta realizada por NIQ, 39% de los consumidores mexicanos dicen gastar con cautela. Como muestra, los cinco temas que más les preocupan a los mexicanos, para los siguientes seis meses, están relacionados con factores económicos:

1. El aumento de los precios de los alimentos

2. La recesión económica

3. El conflicto global/escalada de la crisis/guerra

4. La seguridad laboral

5. La capacidad para proporcionar lo básico (alimentos/alojamiento) para mí/mi familia

El 21% de los consumidores mexicanos señalaron que perdieron su empleo o sus ingresos en los últimos tres años debido a factores como acontecimientos geopolíticos o económicos y que aún siguen en esta situación. El 17% dice haber perdido el empleo pero ya regresaron a tener ingresos periódicos.

Solamente el 10% dice tener ahorrado dinero para enfrentar una situación así, mientras que el 38% reportó que los factores externos no han afectado su seguridad financiera.

Marcas confiables, ventas altas

La confianza en las marcas es muy importante para el 95% de los consumidores en el mundo. Sin embargo, en México, el porcentaje de personas encuestadas donde la confianza en la marca es muy relevante se mantuvo en 60% respecto del año anterior.

A pesar de la creciente cautela de los consumidores, las marcas pueden ganarse su lealtad generando confianza y ofreciendo valor más allá del precio. Marta Cyhan-Bowles, directora de Comunicaciones y responsable de Marketing Global COE en NIQ

El reporte analizó las opiniones de casi 19,000 consumidores de 27 países entre el 10 de junio y el 8 de julio de 2025.