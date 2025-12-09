En esta noticia
Banorte, una de las instituciones bancarias más relevantes de México, ha anunciado la adquisición de una moneda conmemorativa, lo que representa una excelente oportunidad para obtener dinero a cambio. Este comunicado se refiere a la compraventa de moneda de oro, en particular la de 50 pesos.
En detalle, este banco se mantiene en la búsqueda del Centenario, un ejemplar distintivo que se caracteriza por una serie de condiciones específicas. A principios de febrero, alcanzó un precio de compra de 65,000 pesos.
Si posees una moneda conmemorativa de 50 pesos y deseas determinar su valor, es esencial llevar a cabo un análisis exhaustivo. Compararla con otra cuya autenticidad esté certificada te permitirá identificar variaciones en peso, tamaño y grosor.
Monedas que Banorte adquiere en México
Conocida como Centenario, esta moneda conmemorativa se distingue por contener 1.20565 onzas de oro con una pureza de 0.900, lo que la convierte en una de las piezas más apreciadas dentro de la numismática mexicana.
Banorte adquiere esta pieza numismática por 58,228 pesos y la vende en 68,928 pesos.
Sin embargo, estos valores pueden experimentar variaciones en función del mercado del oro, lo que convierte a esta pieza en una opción atractiva para los inversionistas.
¿Cómo evaluar el valor de mi moneda?
Los especialistas en el ámbito financiero afirman que existen diversos métodos para autenticar el valor del dinero. En particular, al evaluar la moneda de 50 pesos, es fundamental considerar los siguientes aspectos clave:
- Los bordes deben estar bien definidos y sin defectos visibles
- No debe presentar irregularidades que sugieran una posible falsificación
- Una superficie excesivamente lisa o resbaladiza podría ser una señal de alerta
- El tono del oro debe ser uniforme y sin alteraciones
¿Cuáles son mis opciones para vender mi moneda?
A continuación, se presenta un listado exhaustivo de los lugares donde es posible vender monedas antiguas:
- Casas de subastas
- Casas numismáticas
- Algunos bancos
- Casas de empeño
- Casas de oro y plata
- Sitios de coleccionistas numismáticos
- Sitios de internet especializados