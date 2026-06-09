El Gobierno de España establece solo 14 feriados nacionales de los cuales 12 son a nivel nacional y dos elegidos por las comunidades autonómicas. Sin embargo, existen otras festividades en el país en las que se conmemoran fechas destacadas.

Entre dichas festividades se encuentra El Día de la Rioja, un feriado regional que se celebra cada martes, 9 de junio de 2026 para mantener viva la historia de España.

¿Qué se celebra el martes 9 de junio?

El Día de La Rioja se celebra el 9 de junio para conmemorar la aprobación del Estatuto de Autonomía de La Rioja en 1982. Esta fecha es significativa porque marca el momento en que la región adquirió mayor autonomía y comenzó a gestionar sus propios asuntos. Así, se consolidó La Rioja como una comunidad autónoma con una identidad única dentro de España.

La festividad no solo busca fortalecer el sentido de pertenencia y orgullo entre los riojanos, sino también resaltar las características que hacen a La Rioja especial. Es un día para reflexionar sobre los logros y desafíos de la región, promoviendo su cultura, tradiciones y patrimonio de una manera significativa.

Durante esta celebración, se llevan a cabo numerosas actividades, como actos institucionales y eventos culturales, que involucran a la comunidad. La entrega de las Medallas de La Rioja a personas e instituciones destacadas es uno de los momentos más relevantes, reconociendo así a quienes han contribuido al desarrollo de la región en diversos ámbitos.

¿Por qué se celebra esta festividad en España?

¿Cómo celebrar Día de la Rioja?

Para celebrar el Día de La Rioja, los residentes pueden participar en actos institucionales que incluyen discursos y ceremonias oficiales, así como disfrutar de eventos culturales y recreativos. Las festividades son una excelente oportunidad para conocer y apreciar los logros de la región, a través de música, danzas y exposiciones que ponen en valor las tradiciones locales.

Además, es fundamental saborear la rica gastronomía riojana, con platos típicos y catas de vino en bodegas. Los restaurantes ofrecen menús especiales que reflejan la riqueza culinaria, convirtiendo esta festividad en una experiencia inolvidable que promueve tanto el orgullo local como el turismo enológico.