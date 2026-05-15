En Estados Unidos los diferentes bancos del país respetan los feriados contemplados en el calendario federal de días festivos, que especifica 11 efemérides destinadas a conmemorar fechas de relevancia nacional o internacional. En estos días, los clientes de bancos como Chase y Citibank tendrán que considerar que todas las sucursales del país suspenderán por completo la atención presencial, por lo que las operaciones en persona no podrán llevarse a cabo. En ese marco, pronto se conmemorará Memorial Day, una de las festividades agendadas en el cronograma, por lo que durante ese día sólo se permitirá gestionar trámites online o con ATMs. Memorial Day se llevará a cabo el próximo lunes 25 de mayo y busca homenajear a todos los soldados que fallecieron en servicio para las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Así, tanto Chase como Citibank y otros bancos del país informan a sus clientes a través de sus sitios web oficiales que oficinas y sucursales cierran al público. Además, es importante considerar que los servicios online de los bancos también mantienen su actividad, aunque se aconseja revisar en el sitio web en cada caso para conocer cuáles son los servicios que estarán disponibles y en qué circunstancias podrían presentar demoras. Durante las siguientes fechas, los bancos en Estados Unidos cierran sus oficinas y cesan la atención presencial También se mantendrán inactivas oficinas gubernamentales y diversos negocios del sector privado.