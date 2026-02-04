La suerte ayudó al Banco de México en las últimas 5 juntas de política monetaria para que su pronóstico de inflación y la realidad estuvieran relativamente cerca. Alejandro Saldaña, subdirector de Análisis Económico del banco Ve Por Más (bx+), consideró que en los últimos cinco anuncios de política monetaria el Banco de México subió su pronóstico de inflación subyacente, pero no ha logrado tener un rango cercano a la realidad en este apartado. “Lo que les ayudó (en el pronóstico de la inflación general) fue el componente volátil, que es el no subyacente porque bajaron los precios energéticos, que porque las lluvias hicieron que se abarataran los precios de productos alimentarios, o sea, de churro y con mucha suerte Banco de México logró cumplir a grandes rasgos un par de sus pronósticos en las últimas cinco juntas que tuvo”, dijo el especialista. Para este año, el panorama no es distinto. En su Programa de Política Monetaria 2026, el banco central pronosticó una inflación de 3% para el cierre de este año, mientras que el sector privado espera 3.95% una diferencia de casi un punto porcentual. El especialista de bx+ consideró que no existen factores que hagan creíble que la inflación baje durante el tercer trimestre del año para alcanzar el pronóstico del Banxico. “El consenso general no ve condiciones para que la inflación mágicamente baje el 3% en el tercer trimestre este año”, comentó. El Banco de México ha sido objeto de críticas por la credibilidad de su política monetaria. Entidades como Moody’s Analytics, Citi, Banamex o Bank of America han señalado que el banco central perdió su credibilidad en la política monetaria. En este sentido, Saldaña consideró que la credibilidad del banco central está en riesgo, debido a que “parece que hay un desapego entre la realidad y las expectativas y el mensaje que están mandando el Banco Central y pues sí, (su credibilidad) está en riesgo”. Sin embargo, el analista consideró que todavía no se puede hablar de un “deterioro completo” de la confianza que se deposita en el Banxico, porque las expectativas de largo plazo al final se han mantenido estables. El viernes pasado, la Secretaría de Hacienda anunció un monto histórico en la deuda neta del país, al rebasar por primera vez la barrera de u$s 1 billón. Al cierre de 2025, la relación entre la deuda y el PIB se ubicó en 52.6%, y el secretario del ramo dijo en conferencia de prensa que mientras siga habiéndo déficit, la deuda seguirá creciendo. Pero es necesario estimular el crecimiento de la economía para que aumente la capacidad de pago del país, añadió. Alejandro Saldaña mencionó que México tiene un nivel de deuda alto, pero todavía es menor al de países similares y tienen una calificación crediticia mejor que México. En este sentido, la relación deuda/PIB puede alcanzar 60% o un poco más sin tener consecuencias en la calificación soberana, siempre y cuando avance el crecimiento económico. “Si te acercas ya al 60% del PIB, cuando empiezas a superar, pues tal vez ahí ya las mismas agencias te dirían: ‘Oye, con cuidado, ¿no?’ Y sobre todo si te estás endeudado en proyectos que no son rentables” como los que se realizaron el sexenio pasado, comentó.