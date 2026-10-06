Registrar la cuenta en una Afore de elección permite al trabajador contar con atención directa de la administradora.

En México, 17.4 millones de Cuentas Individuales permanecen asignadas y no han sido registradas por sus titulares en una Afore de su elección, de acuerdo con Afore SURA.

Aunque los recursos continúan siendo administrados, los trabajadores que no formalizan su registro mantienen pendiente la decisión sobre quién gestionará directamente su ahorro para el retiro.

Gerardo Chavarría, gerente de Iniciativas de Negocio en Afore SURA, señaló que esta situación representa millones de trabajadores que todavía no toman una decisión sobre la administración de sus recursos.

“Más de 17 millones de cuentas asignadas representan millones de decisiones pendientes sobre el futuro financiero. Elegir y registrar una Afore permite saber quién administra el ahorro, mantener la información actualizada, revisar las aportaciones y comenzar a construir una estrategia de Ahorro Voluntario”, explicó.

¿Qué pasa cuando un trabajador no elige una Afore?

Cuando una persona comienza a cotizar al IMSS y no ha elegido una Afore, su Cuenta Individual puede ser asignada por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) a una administradora que cumpla con los criterios establecidos para este proceso, entre ellos el rendimiento neto y las comisiones.

Sin embargo, la asignación no significa que la cuenta permanecerá de manera permanente en esa administradora.

De acuerdo con el artículo 126 de las Disposiciones de carácter general en materia de operaciones del Sistema de Ahorro para el Retiro, las cuentas de trabajadores que no hayan elegido una Afore pueden ser asignadas cada año o reasignadas cada dos años, según corresponda.

La reasignación implica que una cuenta que ya fue colocada en una administradora puede pasar a otra si el trabajador todavía no ha elegido y registrado su cuenta.

Esto no elimina el derecho del trabajador a elegir: en cualquier momento puede solicitar el registro de su Cuenta Individual en la Afore que decida.

Asignación no es lo mismo que registro

La diferencia principal entre ambos procesos está en quién toma la decisión.

En una asignación, el trabajador no ha elegido una administradora y su cuenta es colocada conforme a los mecanismos establecidos por la Consar.

En cambio, el registro ocurre cuando el trabajador elige voluntariamente una Afore y realiza el trámite para formalizar esa decisión. Con ello establece una relación directa con la administradora y puede acceder a servicios relacionados con la gestión de su Cuenta Individual.

No registrar la cuenta también puede postergar tareas como mantener actualizados los datos personales, revisar las aportaciones patronales y realizar Ahorro Voluntario.

Lo que puede quedar pendiente

Registrar la cuenta en una Afore de elección permite al trabajador contar con atención directa de la administradora y dar seguimiento a distintos aspectos de su ahorro para el retiro.

Entre ellos están:

Confirmar y actualizar los datos necesarios para realizar trámites de la Cuenta Individual.

Recibir información y atención directamente de la Afore.

Revisar las aportaciones y movimientos mediante el Estado de Cuenta.

Realizar Ahorro Voluntario para incrementar los recursos destinados al retiro.

Para quienes no saben en qué Afore se encuentra su Cuenta Individual, existen herramientas para localizarla, como AforeWeb, AforeMóvil o SARTEL, en el número 55 1328 5000.

Una vez localizada, el trabajador puede revisar las opciones disponibles y, si así lo decide, realizar el registro en la administradora de su elección.