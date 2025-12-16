En esta noticia Inversionistas clave de Jüsto

La plataforma de supermercado digital Jüsto informó que cesó operaciones en México a partir de este lunes 15 de diciembre de 2025, una decisión que respondió a factores financieros, operativos y estratégicos, de acuerdo con un comunicado de la empresa.

La compañía señaló que, tras el anuncio, puso a disposición de sus usuarios un apartado de preguntas frecuentes en su sitio web justo.mx para atender dudas relacionadas con pedidos, pagos y el cierre del servicio.

En su mensaje, Jüsto agradeció a sus clientes por haber acompañado el proyecto y por confiar en un modelo de supermercado 100% digital enfocado en productos frescos y en el apoyo a productores mexicanos.

“Queremos agradecerte sinceramente por habernos acompañado. Gracias por confiar en una forma distinta de hacer el súper, por elegir productos más frescos , apoyar a productores mexicanos y creer, junto con nosotros, que era posible hacer las cosas mejor”, destacó la empresa en su comunicado.

En términos generales y conforme a la normativa de protección al consumidor en México, los pedidos pagados que no pudieron ser entregados debieron ser reembolsados.

Por ello, se recomendó a los usuarios revisar el estatus de sus compras, conservar los comprobantes de pago y, en caso de cualquier inconveniente, contactar al servicio de atención al cliente o recurrir a instancias como la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

La empresa, fundada en 2019 por el emprendedor Ricardo Weber, tenía planes ambiciosos de convertirse en el principal supermercado de América Latina. Como una de sus iniciativas más destacadas, se cuenta una alianza anunciada en noviembre de 2024 y que justo este año consolidó con Amazon, el gigante del e-commerce global.

Ahora, un aviso en la página principal de abarrotes de Amazon México indica que está “realizando cambios en nuestro servicio y avisa que Jüsto ya no estará disponible.

La empresa también llevó su plataforma a mercados como Perú, donde compró a Freshmart, y Brasil, incluyendo operaciones en ciudades como Sao Paulo y con planes de atacar Belo Horizonte y Río de Janeiro.

Inversionistas clave de Jüsto

El cierre ocurrió pese a que Jüsto contó con el respaldo de diversos fondos de inversión y corporativos a lo largo de su operación. De hecho, durante muchos momentos los ‘cazadores’ de unicornios decía que sólo era cuestión de tiempo para que el supermercado digital alcanzara ese estatus de valuación de más de u$s 1,000 millones.

Entre sus inversionistas clave figuraron General Atlantic, que lideró rondas relevantes como la Serie B y la Serie C; Mountain Nazca y Foundation Capital, que participaron en las etapas iniciales; así como Tarsadia Capital, Citius, Arago Capital y Quiet Capital.

También participaron instituciones y fondos corporativos como HSBC, Femsa Ventures, Bimbo Ventures y BBVA Spark.

A lo largo de su trayectoria, Jüsto levantó cientos de millones de dólares en rondas Semilla, Serie A, Serie B y Serie C, además de financiamiento combinado de capital y deuda, recursos que se destinaron a escalar su modelo de supermercado digital en México, Brasil y Perú, con la intención de eliminar intermediarios en la cadena de suministro.