En los últimos días, clientes de Mercadona comenzaron a notar cambios en una de sus secciones más tradicionales. La pescadería empieza a transformarse con un nuevo modelo que prioriza rapidez y comodidad. Algunos consumidores detectaron mostradores más pequeños o incluso espacios casi vacíos. En su lugar, aparece pescado ya preparado en bandejas refrigeradas, listo para llevar. Este cambio no es puntual. La empresa ya inició su implantación progresiva en distintas tiendas. La idea es extenderlo a toda su red comercial en los próximos años. Mercadona llevaba tiempo analizando su sección de pescadería. Según la propia compañía, buscaba responder si los clientes estaban satisfechos con el producto. La conclusión fue clara: “la experiencia en casa no siempre era la esperada”. Este punto marcó el inicio de una transformación profunda. El nuevo sistema apuesta por un modelo más práctico. Se prioriza el pescado limpio, cortado y envasado, listo para cocinar sin preparación previa. Este enfoque responde a nuevos hábitos de consumo. Cada vez más personas buscan soluciones rápidas y sencillas para su día a día. El cambio más visible está en el formato del producto. Ahora es habitual encontrar pescado en bandejas, preparado para su consumo. Este modelo reduce la necesidad de esperar turno en el mostrador. El cliente puede coger el producto directamente y continuar su compra. Según explica la compañía, el objetivo es “fomentar el consumo del pescado por medio de un servicio más ágil y cercano”. Además, se busca “reducir al máximo el tiempo que pasa desde que el pescado sale del agua hasta que lo consumes”. Esto refuerza la idea de frescura. Antes de aplicar este cambio, Mercadona realizó un proceso de análisis durante dos años. Incluyó pruebas en tiendas y estudio del comportamiento del cliente. La empresa trabajó con “aportaciones reales” de los consumidores. Es decir, opiniones recogidas directamente en el punto de venta. A partir de estos datos, detectaron que el problema no estaba solo en el producto. También influía todo el proceso de compra y preparación. Este diagnóstico llevó a redefinir completamente la sección. El foco ahora está en la experiencia completa del cliente. La implantación del nuevo sistema es progresiva. No todas las tiendas presentan aún los mismos cambios. Mercadona mantiene su estrategia habitual: probar, ajustar y luego extender. Este método ya se aplicó en otras secciones. El nuevo modelo forma parte de la llamada Tienda 9. Este plan incluye una inversión de 3100 millones hasta 2033. El cambio no solo afecta a las tiendas. También implica una transformación en toda la cadena de suministro. La empresa destinó cerca de 130 millones de euros en préstamos a proveedores. El objetivo es adaptar la producción al nuevo formato. Profand y Piscifactorías Andaluzas participan en este proceso. Ambas colaboran en la mejora del surtido. El presidente de la compañía, Juan Roig, explicó el cambio: “Vamos a replicar lo que está instaurado en la carne”. También señaló: “Por temas de calidad y de seguridad alimentaria, queremos que nos lo haga un proveedor”. El impacto real del cambio se verá en las próximas semanas. La reacción de los clientes será clave para su consolidación. Habrá quienes prefieran el sistema tradicional. Otros valorarán la rapidez y comodidad del nuevo formato. Lo más probable es que ambos modelos convivan durante un tiempo. Mercadona busca equilibrio entre servicio y eficiencia.