La bolsa tecnológica NASDAQ felicita a Plata por su valuación de 3,100 millones de dólares.

La fintech Plata aseguró un financiamiento de u$d 500 millones, con lo que la firma mexicana supera los u$s 1,500 millones en fondeos institucionales, habiendo alcanzado previamente una valuación de u$s 3,100 millones.

De acuerdo con el unicornio mexicano, esta transacción es, a la fecha, la mayor operación de financiamiento levantada por una fintech local y marca la primera vez que una institución financiera japonesa global respalda una acción de esta escala.

Plata se encuentra afinando su estructura para operar como banco luego de que hace un año (diciembre 2024,) recibió la autorización de los reguladores en México.

Datos de la empresa refieren que desde su entrada al mercado ha invertido más de u$d 1,000 millones en México y ha creado más de 3,000 empleos, incluyendo 500 en back-office.

Neri Tollardo, la cofundadora y CEO de Plata dijo que la inversión de Nomura es una muestra de confianza al potencial del mercado mexicano y “en la posibilidad real de crear instituciones modernas, disciplinadas e impulsadas por la tecnología”.

Asimismo, Tollardo dijo que la inversión de Nomura y de otros fondos institucionales acercan a la empresa al lanzamiento de sus operaciones como un banco formal.

Plata ha enfocado sus servicios financieros digitales a soluciones de crédito al consumo y productos de pago, como su línea de ‘compre ahora y pague después’ (BNPL) para personas sin tarjeta de crédito, con lo que Plata financia compras específicas y el usuario paga en plazos fijos.