El Gobierno federal confirmó que puede congelar cuentas bancarias y retener dólares de ciudadanos y extranjeros que no cumplan con determinadas obligaciones fiscales en Estados Unidos. La medida forma parte de los mecanismos de cobro habilitados cuando se detectan incumplimientos reiterados.

Estas acciones no se aplican de forma automática, pero sí pueden activarse tras una serie de notificaciones formales. El alcance incluye cuentas bancarias, salarios y otros activos, y puede afectar tanto a residentes como a personas sin estatus migratorio permanente que tengan deudas fiscales en el país.

¿Cuál es el requisito clave que permite congelar cuentas y quedarse con los dólares?

El requisito central es pagar los impuestos federales adeudados o regularizar la situación ante el IRS luego de recibir una factura oficial. Cuando no hay pago ni respuesta, el organismo puede avanzar con gravámenes y luego con embargos, incluida la incautación de fondos en cuentas bancarias.

Para evitar estas medidas, el sistema contempla alternativas válidas:

Pago total de la deuda.

Plan de pagos a plazos aprobado.

Ofrecimiento de transacción en casos de dificultad económica comprobada.

Mientras exista un acuerdo vigente, el embargo no se ejecuta.

¿Cómo actúa el Gobierno y qué puede hacer el contribuyente para evitar el embargo?

El procedimiento es escalonado : primero se envían facturas, luego avisos finales y, si no hay respuesta, se habilita el cobro forzoso. En el caso de cuentas bancarias, los fondos pueden quedar retenidos por un plazo previo antes de ser transferidos.

Frente a un aviso, el contribuyente aún puede pagar, negociar o apelar dentro de los plazos legales. Regularizar la situación a tiempo permite desbloquear cuentas, evitar la pérdida de dólares y frenar consecuencias más severas.