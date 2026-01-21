La reducción de la jornada laboral, que proponía pasar de 48 a 40 horas semanales en el país, generó esperanza entre millones de trabajadores, pero ahora enfrenta un giro inesperado.

Mientras la iniciativa busca mejorar el equilibrio entre vida personal y profesional, el sector empresarial responde con una contrapropuesta que encendió las alarmas: eliminar los tiempos de descanso para compensar el día libre adicional.

La propuesta empresarial para compensar la semana laboral de 40 horas desató polémica por sugerir eliminar los tiempos descanso. Fuente: EFE

La solución que proponen los empresarios a la reducción de la jornada laboral: eliminar la pausa de comida y los “tiempos muertos”

Los empresarios no se oponen frontalmente a la reducción de horas, pero advierten que debe venir acompañada de ajustes. Su propuesta central: eliminar los llamados “tiempos muertos”, incluyendo la media hora de comida que actualmente contempla la Ley Federal del Trabajo.

Desde su perspectiva, trabajar ocho horas de manera continua y sin interrupciones permitiría mantener la productividad actual mientras se otorga el segundo día de descanso.

Este modelo implicaría jornadas más intensas, donde cada minuto estaría dedicado exclusivamente a las tareas laborales, sin espacios para alimentación o pausas breves que hoy forman parte de la rutina de millones de mexicanos.

El gobierno pone un alto: “Los derechos laborales no se tocarán”

Ante la presión empresarial, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social salió a cerrar filas en defensa de los trabajadores. Marath Bolaños, titular de la dependencia, fue contundente: la transición a 40 horas semanales no implicará recorte alguno de derechos vigentes.

La postura oficial es clara: la media hora de comida y todos los periodos de descanso establecidos en la legislación actual se mantendrán intactos. El mensaje del gobierno busca tranquilizar a los trabajadores y establecer límites claros a las pretensiones empresariales, aunque queda por ver cómo se resolverá esta tensión en la negociación final de la reforma.

El Gobierno salió a marcar un límite: la reducción de la jornada no afectará derechos adquiridos, salarios ni prestaciones, y los descansos se mantendrán intactos. Fuente: Shutterstock.

¿Cuándo entregará el vigor la reducción de la jornada laboral en México?

Si bien la modificación fue publicada oficialmente el 1 de mayo de 2025, su implementación seguirá un esquema que contempla cuatro etapas:

Presentación de la iniciativa en el Congreso de la Unión Discusión y aprobación por parte de las cámaras legislativas Entrada en vigor legal el 1 de mayo de 2026. Aplicación efectiva a partir del 1 de enero de 2027.