Las personas con licencia tipo A1 para motocicletas no podrán obtener la licencia permanente. Fuente: Pixabay.

Circular en motocicleta en el Estado de México (Edomex) ya no implica sólo respetar semáforos y límites de velocidad. Desde fines de 2025, una serie de ajustes normativos comenzó a modificar la forma en que se sancionan las conductas en la vía pública, enfocándose particularmente en quienes transportan pasajeros.

El cambio no es menor y genera inquietud entre motociclistas. Las sanciones han dejado de ser cifras fijas y ahora dependen del historial del conductor, lo que abre un nuevo escenario para quienes utilizan la moto como medio de transporte diario o laboral.

Con este esquema el Gobierno busca cumplir con distintos objetivos: reducir riesgos y ordenar la convivencia vial. Las preguntas, en este sentido, se orientan a saber qué tipo de accionares serán sancionadas y cuánto dinero deberán desembolsar para afrontar las multas.

En EDOMEX se multará a los motociclistas que lleven pasajeros de esta manera. (Foto: Archivo) Shutterstock

Multas para motociclistas y nuevas sanciones en Edomex

El EDOMEX implementó un sistema de sanciones escalonadas que reemplaza las multas únicas. A partir de ahora, cada infracción tiene un rango mínimo, medio y máximo, determinado por la cantidad de faltas no liquidadas que acumule el motociclista.

Quienes no tengan antecedentes pagarán el monto mínimo, mientras que los conductores con dos o tres infracciones adeudadas afrontarán una sanción media. Aquellos con cuatro o más multas sin pagar deberán abonar el monto máximo establecido.

Este esquema apunta a fomentar el cumplimiento voluntario de las normas y el pago de infracciones pendientes. En la práctica, significa que llevar pasajeros en condiciones prohibidas puede resultar mucho más costoso para quienes reinciden.

¿De cuánto es la multa para motociclistas por incumplir con la norma de tránsito?

El eje más estricto de la normativa está en el Artículo 89 del Reglamento de Tránsito de Edomex. Según consigna la legislación, se prohíbe transportar menores de doce años en motocicletas y también a cualquier menor que no pueda sujetarse por sí mismo o apoyar firmemente los pies en los reposapiés.

Si un motociclista lleva pasajeros menores que no cumplen estas condiciones, comete una infracción sancionada con entre 16 y 20 UMA. Con la UMA vigente en 113.4 pesos, las multas van desde 1,814 pesos hasta 2,268 pesos.

Las multas van desde 1,814 pesos hasta 2,268 pesos. (Foto: Archivo). suman bhaumik

¿Qué otras reglas deben cumplir?

Uso de casco certificado —con una antigüedad no mayor a cinco años— tanto para el conductor como para el acompañante. También se limita el número de pasajeros, se prohíbe circular entre carriles y se refuerza el control de velocidad.

Las autoridades sostienen que estas sanciones buscan proteger a menores y reducir accidentes.