Con el propósito de fomentar la regularización y la cultura del cumplimiento en este sector, así como de fortalecer la lucha contra operaciones con recursos de origen ilícito, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México ha anunciado una actualización del Minisitio especializado en este tema y la expansión del Programa Tríptico.

El SAT ha advertido que podría imponer multas que superen los 200,000 pesos a aquellos sujetos obligados que realicen Actividades Vulnerables y que no cumplan con la normativa vigente, en el contexto de su campaña de información y orientación a estos contribuyentes.

Novedades del SAT para quienes realizan Actividades Vulnerables

El SAT ha comunicado que las actualizaciones tecnológicas implementadas en diversas plataformas permitirán a los contribuyentes identificar si realizan de manera habitual o profesional alguna actividad considerada vulnerable, conforme a lo establecido por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).

Asimismo, los contribuyentes tendrán la oportunidad de conocer sus derechos y obligaciones, lo que facilitará la realización de gestiones con mayor eficiencia y agilidad. En relación con el Minisitio de Actividades Vulnerables, los sujetos obligados podrán verificar el procedimiento para registrarse en el Sistema del Portal de Prevención de Lavado de Dinero y presentar los avisos o informes requeridos por la ley. En este contexto, tendrán acceso a los apartados que describen las 17 actividades vulnerables , permitiéndoles conocer las obligaciones específicas que les corresponden.

Por otro lado, se han distribuido físicamente un total de un millón 909,761 trípticos, los cuales orientan a los sujetos obligados sobre cómo llevar a cabo diversas gestiones, incluyendo el registro en el padrón, la identificación de clientes o usuarios, la verificación de su identidad y la solicitud de información sobre su actividad u ocupación.

Las personas físicas y morales registradas en el Padrón de Sujetos Obligados recibirán electrónicamente del SAT la versión digital de los trípticos de orientación correspondientes a las fases 1 y 2, denominados “¿Sabes si realizas una actividad vulnerable?” y “Preguntas frecuentes de la Visita de Verificación”, respectivamente. Los contribuyentes que deseen obtener información adicional sobre la expansión del Programa Tríptico pueden acceder a diversos medios de contacto proporcionados por el SAT para recibir asesoría, consultas o aclaraciones.

Concepto y tipología de las Actividades Vulnerables

En este marco, el SAT presenta un extenso catálogo de Actividades Vulnerables que cumplen con estas características

El Gobierno de México clasifica como **Actividades Vulnerables** aquellas actividades económicas lícitas que, por su naturaleza, pueden ser utilizadas para el lavado de dinero, a través de actos u operaciones que involucren recursos de origen ilícito y delitos conexos.