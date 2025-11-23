El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha manifestado su intención de realizar visitas domiciliarias a un gran número de contribuyentes en México, con el propósito de garantizar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Esta iniciativa se centrará en el sector de los adultos mayores. En el ámbito fiscal, diversas autoridades federales están facultadas para llevar a cabo procedimientos administrativos de verificación.

Fuente: narrativas-spin-mx

Aviso importante para contribuyentes: el SAT realizará visitas domiciliarias

Si el SAT detecta irregularidades en las declaraciones fiscales de algún contribuyente, responsable solidario o personas relacionadas con ellos, procederán a realizar revisiones de este tipo, sin excepciones por edad.

Ante la posibilidad de recibir una visita domiciliaria por parte de estas instituciones, es fundamental entender en qué consiste dicho procedimiento.

En el caso de los jubilados y pensionados, la entidad fiscal tiene la obligación de informarles que, en estos casos, tiene derecho a recibir asesoría jurídica gratuita, así como a solicitar la presencia de un representante legal. Si esta garantía no se respeta, el procedimiento podría ser invalidado.

¿Qué hacer en caso de una visita del SAT?

Existen distintas cuestiones que los habitantes deberán tener en cuenta en caso de que algún representante del organismo fiscal realice una visita al hogar: