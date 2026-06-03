En esta noticia Aclaración necesaria

Del total de las exportaciones mexicanas, solo 15% está en riesgo de recibir un arancel adicional ante la investigación de la Embajada Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) sobre la Sección 301, aclaró la Secretaría de Economía.

Fuente: Concanaco Fuente: Concanaco

El USTR presentó una propuesta para imponer aranceles adicionales a 60 países, que incluye a los otros dos miembros del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (TMEC), por presuntamente permitir la importación de mercancías realizadas con trabajos forzados.

La Embajada Comercial realizó una investigación que señala la presunta falta de una aplicación efectiva de medidas por parte de 60 países —incluyendo la Unión Europea, Reino Unido, Canadá y México— para impedir la importación de bienes producidos con trabajo forzoso en terceras naciones.

Como resultado de dicha investigación, USTR propuso un incremento del 10% a importaciones provenientes de México, así como de 13 economías adicionales, incluyendo a la Unión Europea, Canadá, Argentina y Reino Unido. Para otras 46 economías restante, Estados Unidos propuso aranceles adicionales del 12.5%.

“La propuesta no contempla una entrada en vigor inmediata, sino que abre un proceso de consultas de 45 días”, precisó la Secretaría de Economía.

Aclaración necesaria

La dependencia que lidera Marcelo Ebrard aclaró que el comercio de México que cumple con las reglas de origen del TMEC, que equivale a 85% de las exportaciones totales del país, está exento de la medida.

Tampoco afectaría a los bienes considerados en las órdenes 232, que incluye el envío de autos, que actualmente tiene un arancel de 25%, y el acero y aluminio, que cuentan con el arancel más alto, de 50%.

“Sobre el restante 15 por ciento de las exportaciones mexicanas, la Secretaría de Economía sostendrá conversaciones formales con USTR en los próximos 45 días, incluyendo una ronda formal en el marco de la revisión que encabezará por el lado mexicano el secretario Marcelo Ebrard, donde se expondrá información sobre el compromiso y acciones de México contra el trabajo forzado”, dijo la dependencia federal en un comunicado.

En este sentido, la secretaría señaló que confía en que la propuesta arancelaria que afecta al 15 por ciento de su comercio será modificada en función de los resultados de las mesas de discusión bilateral que México y Estados Unidos continuarán sosteniendo en las próximas semanas.

El 16 y 17 de junio se realizará la segunda ronda formal de la revisión del T-MEC entre México y Estados Unidos, misma que tendrá lugar en Washington, mientras que para julio se espera una tercera reunión con fecha por definir, en la capital mexicana.