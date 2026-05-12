Durante el cierre de mercados de este martes, 12 de mayo de 2026, el dólar alcanzó los MXN 17.22, cifra que refleja una variación de la moneda del 0.13% en comparación con su precio en la sesión de apertura. La cotización del Dólar muestra una tendencia bajista: en la última semana cayó 0.24% y en el último año acumula un descenso de 8.94%. En México, en los últimos 10 días, en los últimos 10 días, el dólar mostró volatilidad con sesgo bajista: comenzó con dos descensos, alternó avances y retrocesos y cerró por debajo del nivel inicial pese a repuntes puntuales. En la última semana, la volatilidad del Dólar fue del 6.36%, lo que es menor que la volatilidad anual del 7.68%, indicando que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año. Hoy, la cotización del Dólar mantiene una tendencia positiva, marcando un aumento continuo respecto a los días anteriores, donde el dato 1 se sitúa en un valor positivo. Esto indica una creciente confianza en la moneda, lo que sugiere un fortalecimiento frente a otras divisas. Sin embargo, esta tendencia alcista no debe ser considerada de manera aislada, ya que factores económicos globales y locales podrían influir en su sostenibilidad a largo plazo. El análisis sugiere que, aunque la tendencia sea positiva hoy, es fundamental monitorear las variables económicas que podrían afectar su comportamiento en el futuro. En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 MXN. Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas: _ Sucursales bancarias. _ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. _ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds). Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden adquirir hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único exigencia que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria. Por otra parte, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la operación. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.