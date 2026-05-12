La Embajada de Estados Unidos en México lanzó una serie de recomendaciones dirigidas a los ciudadanos estadounidenses que planean asistir a la Copa Mundial de la FIFA 2026, en medio de un endurecimiento de las revisiones migratorias y de las advertencias sobre el cumplimiento de las leyes mexicanas. Las autoridades recordaron que una tarjeta de pasaporte estadounidense no será suficiente para viajes aéreos internacionales, por lo que miles de turistas podrían enfrentar contratiempos o incluso quedar varados en aeropuertos si no cuentan con la documentación correcta. En la información difundida por la representación diplomática, se enfatiza que “una tarjeta de pasaporte estadounidense es válida para cruzar la frontera terrestre, pero se requiere una libreta de pasaporte estadounidense para viajes AÉREOS internacionales”. La embajada subrayó que “tu pasaporte estadounidense debe estar vigente al ingresar a México”, una advertencia clave para quienes ya comenzaron a planear su viaje rumbo al Mundial de 2026. La Embajada de EE.UU. también pidió a los viajeros familiarizarse con las leyes mexicanas antes de abordar su vuelo. Según explicó, los ciudadanos extranjeros que ingresen al país estarán sujetos plenamente a la legislación mexicana y podrían enfrentar sanciones por portar artículos prohibidos o incumplir normas locales. La representación diplomática advirtió que “las leyes mexicanas son diferentes a las de Estados Unidos” y recordó que “es ilegal introducir cigarrillos electrónicos y líquidos para vapear a México”. Las autoridades estadounidenses recomendaron a los aficionados iniciar cuanto antes los trámites de renovación o solicitud de pasaporte para evitar retrasos conforme se acerque el torneo internacional. La embajada también llamó a los viajeros a mantenerse comunicados durante su estancia en México. En su mensaje oficial señaló: “Guarda los números de emergencia de la embajada de EE. UU. o del consulado más cercano en tu teléfono” y sugirió descargar aplicaciones de traducción para facilitar la comunicación en caso de emergencia o incidentes. Finalmente, Estados Unidos insistió en la importancia de registrarse en el Programa de Inscripción de Viajeros Inteligentes, STEP. De acuerdo con la representación diplomática, se trata de “un servicio gratuito para ciudadanos estadounidenses para recibir información importante sobre seguridad y protección”. Por otro lado, el organismo destacó que el sistema permite a las autoridades “contactarte en caso de emergencia”, una medida que consideran fundamental ante la llegada masiva de visitantes internacionales para la Copa Mundial de la FIFA 2026.