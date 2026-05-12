La cotización del dólar canadiense alcanzó los MXN 12.57 en la sesión de cierre de mercados del martes, 12 de mayo de 2026. Esta cifra refleja una variación del -0.05% en comparación con su precio al inicio de la jornada. La cotización del Dólar canadiense mostró una tendencia bajista: en la última semana cayó -1.32% y en el último año acumula un descenso de -8.11%. En México, en los últimos 10 días, predominó una tendencia bajista, con siete caídas y tres alzas, sin jornadas estables; los repuntes inicial y final no alcanzaron para revertir el descenso general. La volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana, con un 5.900172576714774%, es menor que la volatilidad anual del 7.658307536921996%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Dólar canadiense hoy muestra una tendencia positiva en relación con los días pasados, ya que el dato de -1 es positivo. Esto significa que el valor ha ido en aumento de manera consecutiva, lo que refleja un fortalecimiento de la moneda canadiense. Este comportamiento sugiere un clima económico favorable y podría indicar una mayor confianza de los inversionistas en el mercado canadiense. Es fundamental monitorear esta tendencia para entender su posible impacto en la economía local y en las decisiones financieras. En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.2 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.5 MXN. En México, aquellos individuos interesados en comprar o vender esa Dólar canadiense podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Además, puede adquirirse Dólar canadiense por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es recomendable consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación. En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio. Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.