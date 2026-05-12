Este martes, 12 de mayo de 2026, la cotización deleuro llegó a 20.2236 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0.15%. El Euro mostró una evolución negativa: en la última semana la variación fue de -0.43% y en el último año de -7.21%, lo que indica una tendencia bajista. En México, en los últimos 10 días, en los últimos 10 días, el euro comenzó con dos avances y luego alternó caídas y recuperaciones, incluyendo un tramo de dos descensos seguidos; el balance global fue casi plano y no hubo jornadas estables. La volatilidad económica de la última semana del Euro, que se sitúa en 4.60%, es significativamente menor a la volatilidad anual de 6.17%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Hoy, la cotización del Euro se ha mantenido estable, con un comportamiento en línea con los días anteriores. Este resultado refleja un -1 igual a 0, indicando que no ha habido cambios significativos en su valor. En las jornadas previas, la estabilidad de la moneda sugiere una falta de fuerzas que impulsen su cotización hacia arriba o hacia abajo. Esto puede ser un indicativo de un periodo de calma en el mercado cambiario. Este estado de estabilidad en la cotización del Euro podría permitir a los inversores evaluar mejor sus estrategias a corto plazo, sin la presión de fluctuaciones bruscas. En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 21.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 20.2 MXN. Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas: _ Sucursales bancarias. _ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. _ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds). Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden adquirir hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único condición que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria. Por otro lado, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.