Se acerca el momento para que todos los contribuyentes en México puedan presentar su Declaración Anual 2025 y con ella, puedan hacer uso del beneficio de las Deducciones Personales. En ese sentido, la Secretaría de Hacienda y el Servicio de Administración Tributaria, SAT, dieron a conocer los nueve ítems donde “ la ley permite restar de tus ingresos en la declaración anual”, algunos gastos que tuviste en el año.

Para que las Deducciones Personales se puedan hacer válidas en la Declaración Anual, las facturas deben cumplir con criterios especificados por el SAT, también, tener en claro quiénes pueden aplicar a las deducciones personales en la Declaración Anual 2025 y cómo aplicar de forma correcta los la ley permite restar de tus ingresos en la declaración anual, CFDI.

Confirmado | Banxico y SAT tomaron una decisión que pone fin para siempre a los billetes: no tendrás que llevar más dinero en la cartera (foto: archivo).

Deducciones Personales permitidas por el SAT en la Declaración Anual

El SAT reconoce que existen diferente gatos que no deben pagar impuestos, por lo que cuenta con la herramienta de la Deducciones Personales para que cada mexicano pueda hacer el reporte correspondiente según sea su caso personal sin incurrir en errores y pagos extras en impuestos.

Gastos médicos y hospitalarios

Primas por seguros de gastos médicos

Colegiaturas

Transporte escolar

Aportaciones complementarias para el retiro

Depósitos en cuentas personales especiales para el ahorro

Créditos hipotecarios

Gastos funerarios

Donativos

¿Qué es el CFDI y por qué es clave en tus deducciones? Gobierno de México

Solo estas personas podrán aplicar el descuento de las Deducciones Personales

Según el SAT, “No pueden aplicar deducciones personales quienes perciben ingresos provenientes del Régimen Simplificado de Confianza (RESICO)”, entre otros perfiles.

Sueldos y Salarios

Actividades Empresariales y Profesionales

Plataformas Tecnológicas (siempre que presentan declaración anual)

Arrendamiento

Intereses

Dividendos

De los Demás Ingresos

Premios

Enajenación de Bienes

Adquisición de Bienes

“Quienes realizan actividades empresariales, enajenan bienes o prestan servicios a través de internet mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares, durante el ejercicio 2025, salvo que presenten declaración anual sobre el mismo ejercicio”, remarcó el SAT.

Operativo | El SAT no perdonó y realizó un embargo masivo a mexicanos que no contaban con este documento (foto: archivo).

Límite de deducciones personales en la declaración anual

El Servicio de Administración Tributaria establece que “el monto total de las deducciones personales no puede exceder de cinco Unidades de Medida y Actualización (UMA) anuales”, lo que en 2025 equivale a $206,367.60 pesos, o bien al 15% del total de los ingresos anuales, incluidos los exentos, “la cantidad que resulte menor”.

El SAT precisa que este tope aplica de forma global, aunque aclara que las Deducciones Personales, “tienen sus propias particularidades y montos deducibles”, los cuales deben revisarse de manera individual en cada apartado correspondiente de la declaración anual.