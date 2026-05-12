Uno de los problemas más frecuentes que enfrentan las personas en una rutina diaria mediada por la tecnología está vinculado con las fallas frecuentes que registra la conexión a Internet de los hogares. Los inconvenientes que pueden presentar los routers de Wi-Fi comúnmente se asocian a diversas causas, ya sea un exceso en la cantidad de dispositivos conectados, un plan de Internet desactualizado, entre otros motivos. Sin embargo, existe una estrategia poco conocida que en el último tiempo ha ido creciendo en términos de popularidad y que permite a los usuarios solucionar lo que se considera como el problema más común de todos. Se trata de la "regla de los 30 centímetros“. La velocidad y calidad de la conexión a Internet puede verse afectada en función de los dispositivos que se encuentran conectado. Entre los que se caracterizan por ralentizar más el Wi-Fi, figuran: Unos de los dispositivos que se han vuelto tendencia en el último tiempo son los focos inteligentes, bombillas de luces de colores que pueden controlarse a través de asistentes de voz o aplicaciones. Si bien estos artefactos necesitan entre 2 y 5 Mbps, dependiendo de cuánto tiempo permanecen conectados, su conexión prolongada en el tiempo puede tener un impacto acumulativo en el ancho de banda que se tenga. Los juegos en línea son conocidos por su alto consumo de datos en lo que concierne a la red doméstica. De acuerdo a las estimaciones que realizó Microsoft, los juegos online pueden consumir alrededor de 100 MB por hora. Esto depende usualmente de la frecuencia de juego y la calidad de los gráficos, por lo que el consumo mensual puede ascender entre 10 y 50 GB. Si bien la mayoría de los individuos desconocen al Smart TV como uno de los electrodomésticos que pueden ralentizar el wifi, se trata de uno de los dispositivos que más datos consumen. Esto mismo incluso se ve potenciado con las elecciones de contenidos que se transmiten en alta resolución. Ver series, películas y videos en 4K puede requerir más de 25 Mbps. Para algunas circunstancias en concreto, contar con cámaras de seguridad en el hogar resulta fundamental si se busca proteger la vivienda y los objetos personales de posibles robos. Monitorear los movimientos en tiempo real requiere una conexión a internet veloz, ya que los consumos mensuales de datos pueden oscilar entre 60 GB y 400 GB. El encargado de difundir este truco casero para evitar tener problemas de Wi-Fi fue el director de propuesta de Sky Broadband, Aman Bhatti. Según el experto, el mayor inconveniente puede registrarse si la persona cuenta con un dispositivo conectado a Internet en una zona muy próxima al router. Esto podría disminuir la señal WiFi al distribuirse de manera menos uniforme producto de la conexión cercana de este dispositivo. Esto creará interferencias, afectado la velocidad de la Internet y generando que los procesos se lleven a cabo de manera más lenta. En este contexto es que el especialista recomienda seguir "la regla de los 30 centímetros“. Esta estrategia implica mantener alejados los dispositivos del router una distancia mínima de 30 centímetros para evitar interferencias en la señal de Internet. La mayoría de los individuos utilizan sus artefactos a 1.5 o hasta 1.8 metros de distancia del modem. Además de la "regla de los 30 centímetros" existen otras recomendaciones que se brindan para agilizar la conexión a Internet en los hogares. Entre ellas, figuran: Utilizar Wi-Fi de 5GHz en lugar de Wi-Fi de 2.4GHz, ya que cuenta con una mayor frecuencia y es más veloz.Eliminar la conexión de dispositivos que ya no usas.Ajustar las antenas del router o modem.Actualizar el plan de internet o tu modem.