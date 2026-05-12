Las notificaciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT) no deben ignorarse, ya que pueden marcar el inicio de un proceso de cobro que avanza rápidamente si no se atiende en tiempo y forma. Cuando un contribuyente recibe un crédito fiscal y no responde dentro del plazo establecido, la autoridad está facultada para iniciar acciones de cobro que pueden incluir el embargo de cuentas bancarias, propiedades y otros bienes. El punto crítico es el tiempo de reacción: una vez notificado, el margen para evitar consecuencias legales es limitado y exige atención inmediata. Recibir una notificación del SAT no es un simple aviso informativo, sino el inicio formal de un procedimiento de cobro fiscal. Esta notificación puede derivar de declaraciones omitidas, diferencias detectadas en auditorías, impuestos no pagados o errores en registros fiscales. A partir del momento en que el contribuyente es notificado, se reconoce oficialmente la existencia de un crédito fiscal. Esto significa que la autoridad ya determinó una deuda exigible y da inicio a un proceso con consecuencias legales si no se regulariza la situación. El punto clave en esta etapa es la reacción del contribuyente. Ignorar la notificación no detiene el proceso, sino que lo acelera. El SAT otorga un plazo limitado para responder, que generalmente es de 30 días hábiles, en los cuales el contribuyente puede pagar, impugnar o garantizar la deuda. Si no se realiza ninguna acción dentro de ese periodo, la autoridad está facultada para avanzar con medidas más estrictas de cobro. El elemento más crítico del procedimiento fiscal es el plazo de 30 días hábiles posteriores a la notificación del crédito fiscal. Durante este tiempo, el contribuyente tiene tres opciones principales: pagar la deuda, solicitar un acuerdo de regularización o presentar una garantía que respalde el monto adeudado. Cuando ninguna de estas acciones se realiza, el SAT puede iniciar el Procedimiento Administrativo de Ejecución, una fase en la que la autoridad tiene facultades para recuperar el adeudo de forma forzosa. En esta etapa se emite el mandamiento de ejecución, un documento legal que autoriza a los funcionarios fiscales a acudir al domicilio del contribuyente o a los lugares donde se encuentren sus bienes. Si no se acredita el pago en ese momento, se procede al embargo inmediato. El embargo puede incluir cuentas bancarias, vehículos, propiedades, maquinaria, inversiones y cualquier otro activo susceptible de valuación económica. Además, los bienes pueden ser resguardados por el propio contribuyente o trasladados a almacenes autorizados, dependiendo del caso. Este proceso no requiere una nueva autorización judicial, ya que el SAT cuenta con facultades administrativas para ejecutar estas medidas directamente dentro del marco legal vigente. Una vez que los bienes fueron embargados, el SAT inicia un proceso de valuación para determinar su valor comercial. Este paso es fundamental, ya que define la base para su posible venta en remate público. Los bienes pueden ser subastados a través de remates organizados por la autoridad fiscal. El dinero obtenido en estas ventas se utiliza directamente para cubrir el adeudo pendiente, incluyendo impuestos, recargos, actualizaciones y posibles multas acumuladas. Esto significa que la autoridad puede identificar y asegurar nuevos bienes hasta que la deuda sea completamente liquidada.