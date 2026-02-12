Durante años, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) persiguió a los grandes evasores fiscales mientras pasaba por alto una fuente de ingresos que estaba justo frente a sus narices. Pero todo cambió cuando decidieron voltear la mirada hacia algo que muchos consideraban “calderilla”: las multas y los recargos. Lo que nadie imaginaba es que este cambio de estrategia les permitiría triplicar la recaudación en apenas seis años, pasando de 9,056 millones de pesos en 2019 a 30,368 millones al cierre de 2025. La cifra no miente: estamos hablando de un crecimiento del 235% que tiene en vilo a miles de contribuyentes. ¿La razón? El organismo público ahora cuenta con herramientas tecnológicas de punta, inteligencia artificial y un arsenal de datos históricos que le permiten detectar errores que antes pasaban desapercibidos. Si hay un concepto que se llevó el premio gordo en esta transformación, ese es la “corrección fiscal”. Este rubro específico pasó de representar 7,316 millones de pesos en 2019 a asombrosos 26,769 millones en 2025. Es decir, se multiplicó por más de tres veces en el mismo periodo. Pero lo más revelador no es solo el monto, sino la proporción: mientras en 2019 las correcciones fiscales representaban el 80% del total recaudado por multas, ahora concentran el 88%. Los especialistas identificaron tres errores que se repiten una y otra vez entre los contribuyentes mexicanos. El primero y más común: omitir ingresos en el año fiscal. Muchas personas olvidan declarar ingresos esporádicos, trabajos freelance o ventas ocasionales, pensando que “no pasa nada” si son montos pequeños. Error garrafal. El segundo tropiezo frecuente son los cálculos erróneos en los pagos provisionales. Con las nuevas reglas fiscales y la complejidad del sistema tributario, es fácil equivocarse en las cifras, especialmente para quienes no cuentan con un contador especializado. Y el tercer error crítico: no informar ingresos por intereses bancarios, dividendos o ganancias de capital. Muchos contribuyentes desconocen que estos conceptos también deben reportarse, y cuando el SAT cruza información con los bancos y las casas de bolsa, las discrepancias salen a la luz.