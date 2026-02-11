En México, un cambio administrativo comenzó a generar atención entre automovilistas, especialmente entre quienes poseen vehículos antiguos. La posibilidad de quedar fuera de restricciones de circulación no depende solo del año del auto, sino de un proceso oficial que reconoce el valor histórico de ciertas unidades. La medida involucra directamente al programa Hoy No Circula. Aunque muchos conductores creen que basta con que el vehículo sea viejo, las autoridades confirmaron que no todos califican automáticamente. Existe una certificación obligatoria que determina si el auto puede ser considerado histórico y, por lo tanto, acceder a beneficios especiales. El trámite incluye revisión técnica, validación documental y autorización oficial. El punto clave está en la antigüedad y en la originalidad del vehículo. Solo algunos autos podrán acceder a un esquema que elimina limitaciones de circulación y obligaciones como la verificación. Sin embargo, el proceso tiene condiciones estrictas que deben cumplirse antes de obtener la certificación. De acuerdo con la Secretaría de Movilidad (Semovi), los autos con 30 años o más de antigüedad pueden solicitar placas de auto antiguo, lo que permite quedar fuera del programa Hoy No Circula. Para 2026, esto incluye vehículos modelo 1996 o anteriores, siempre que conserven sus características originales. Entre los modelos que podrían iniciar el trámite se encuentran unidades como: Sin embargo, la inclusión en la lista no garantiza la aprobación, ya que cada vehículo debe pasar una revisión técnica. El dictamen del Centro de Investigación e Innovación Tecnológica (CIITEC) del IPN es obligatorio. Esta evaluación confirma si el vehículo mantiene autenticidad histórica y condiciones adecuadas para recibir la certificación oficial. Los vehículos que obtienen placas de auto antiguo pueden acceder a beneficios importantes en movilidad y obligaciones vehiculares. Entre ellos destaca la exención del programa Hoy No Circula y la eliminación de la verificación vehicular, siempre que la certificación permanezca vigente. Para iniciar el trámite, el vehículo debe cumplir requisitos técnicos y administrativos estrictos. No basta con la antigüedad: el estado de conservación y la originalidad son determinantes para obtener un dictamen favorable. Entre las condiciones establecidas, se encuentran: El objetivo es garantizar que las placas de auto antiguo se otorguen únicamente a unidades con verdadero valor histórico y que, solo entonces, puedan circular sin limitaciones dentro del esquema del Hoy No Circula.