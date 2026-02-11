El Gobierno de México mantiene vigente uno de los operativos sanitarios más importantes de la administración Sheinbaum, realizando visitas domiciliarias a todos los que se hayan registrado. Esta iniciativa ya ha llegado a los hogares de miles de jubilados y personas con discapacidad, y forma parte de la estrategia social enfocada en atención preventiva por parte de personal médico autorizado. Un recordatorio reciente volvió a encender las expectativas de quienes aún no saben cómo proceder en este tipo de visitas. La iniciativa busca atender problemas de salud antes de que se agraven y reducir la necesidad de traslados a hospitales o clínicas. El operativo contempla seguimiento médico, control de tratamientos y evaluación integral del bienestar. El despliegue será sostenido y no se limitará a una visita aislada. Profesionales de la salud recorrerán viviendas para realizar controles clínicos, registrar datos médicos y acompañar a los beneficiarios. El programa forma parte del sistema de bienestar y está dirigido a un sector concreto de la población. El programa Salud Casa por Casa está dirigido a personas mayores de 65 años y a personas con discapacidad que ya reciben pensiones del Bienestar. A través de esta iniciativa, el Gobierno realiza visitas domiciliarias periódicas para brindar atención médica preventiva, seguimiento clínico y control del estado de salud de los beneficiarios. Las visitas son efectuadas por cerca de 20 mil profesionales de la salud, entre enfermeras, enfermeros, médicas y médicos, quienes elaboran un historial clínico y entregan una cartilla de salud donde se registran tratamientos, consultas y evolución del paciente. El servicio se brinda independientemente de si la persona es derechohabiente del IMSS, ISSSTE u otro sistema. Durante las consultas, el personal revisa signos vitales, realiza curaciones, da seguimiento a tratamientos y puede orientar al paciente hacia niveles de atención superiores si es necesario. El enfoque preventivo busca anticipar complicaciones de salud y evitar hospitalizaciones. Para recibir el programa Salud Casa por Casa, las personas deben ser beneficiarias de la Pensión para el Bienestar de Personas Adultas Mayores o de la Pensión para Personas con Discapacidad. Además, deben presentar identificación oficial vigente y copia de CURP al momento de la incorporación. El ingreso al programa se realiza cuando un servidor de la Nación o facilitador de salud visita el domicilio. En esa primera visita se aplica un cuestionario integral con más de 80 preguntas que permite evaluar el estado físico, mental, emocional y social del beneficiario. Aspectos que evalúa el programa en cada visita: El programa también cuenta con un centro de apoyo telefónico disponible las 24 horas para asistir al personal médico durante las visitas. Además de brindar atención primaria, las consultas domiciliarias permiten detectar problemas de salud a tiempo y mejorar la calidad de vida de los jubilados y personas con discapacidad. Con este esquema, el Gobierno busca fortalecer un modelo de salud preventivo e inclusivo, acercando la atención médica directamente a los hogares y reduciendo la necesidad de traslados a hospitales.