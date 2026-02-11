La Secretaría de Educación Pública (SEP) de Puebla confirmó oficialmente el inicio del proceso obligatorio que permitirá a miles de alumnos asegurar su lugar en el próximo ciclo escolar. El trámite se realizará durante febrero y será determinante para que estudiantes puedan asistir a clases en el periodo 2026-2027. Las autoridades educativas pidieron a madres, padres y tutores completar el registro sin falta. El proceso forma parte del sistema estatal de preinscripciones y abarcará educación preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. Según informó la dependencia, el registro se desarrollará del 3 al 27 de febrero de 2026, exclusivamente en línea y disponible las 24 horas. La medida busca garantizar el acceso a la educación y evitar traslados innecesarios a los planteles. Las autoridades educativas remarcaron que el trámite será gratuito y obligatorio para quienes ingresarán a un nuevo nivel escolar. El registro permitirá asignar espacios en escuelas públicas del estado y organizar la matrícula del próximo ciclo. También se definieron requisitos de edad y documentación que deberán cumplir los alumnos. La SEP de Puebla informó que las Preinscripciones SEP Puebla 2026 se realizarán únicamente en línea a través del portal oficial. El sistema digital permitirá a madres, padres o tutores registrar a los alumnos desde casa, sin costo y en cualquier horario durante el periodo establecido. El objetivo es garantizar el derecho constitucional a la educación y ampliar la cobertura educativa en el estado. El proceso incluye a estudiantes que ingresarán a preescolar, primaria, secundaria y bachillerato en el ciclo escolar 2026-2027. Para completar el registro, los tutores deberán contar con: Las autoridades recordaron que no realizar la preinscripción dentro del plazo puede afectar la asignación de escuela para el siguiente ciclo. La SEP estatal también estableció las edades obligatorias para ingresar a cada nivel educativo. Para preescolar, los menores deberán tener 3, 4 o 5 años cumplidos al 31 de diciembre de 2026, según el grado. En primaria, los alumnos deberán contar con 6 años cumplidos antes de esa fecha. En el caso de secundaria, la edad máxima será menor de 15 años para modalidad general o técnica, y menor de 16 años para telesecundaria. Para bachillerato, se requiere haber concluido secundaria y ser menor de 18 años, aunque los telebachilleratos comunitarios no tienen restricción de edad. Los resultados del proceso podrán consultarse a partir del 8 de junio de 2026 mediante la carta de asignación disponible en el portal oficial de la SEP Puebla. Las autoridades recordaron que el proceso de preinscripción en febrero será clave para asegurar el acceso a clases en el ciclo escolar 2026-2027, por lo que pidieron a madres y padres completar el registro dentro del periodo establecido.