El Servicio de Administración Tributaria (SAT) emitió una advertencia dirigida a comercios, empresas y empleadores: condicionar la emisión de facturas, comprobantes fiscales o el pago de nómina a la entrega de la Constancia de Situación Fiscal constituye una práctica indebida. Por ello, puede ser sancionada con multas que superan los 122,000 pesos. La autoridad fiscal informó que dicho documento no es obligatorio para estos trámites y que exigirlo genera cargas innecesarias para los contribuyentes. Esta información fue confirmada por el propio SAT, por lo que resulta importante mantener las obligaciones fiscales al día. Conoce los detalles de este escenario y evita problemas con las autoridades. Las autoridades indican que esta conducta está tipificada como infracción en el Código Fiscal de la Federación. Cualquier comercio, empresa o patrón que condicione la emisión de una factura o el pago de salarios a la presentación de la Constancia de Situación Fiscal incurre en una falta administrativa. “Existe una infracción prevista en el Código Fiscal que sanciona a quien condicione la emisión de una factura a cambio de la entrega de la constancia de situación fiscal, con multas que van de 21 mil 240 a 122 mil 440 pesos”, señaló José Miguel Ricaño Hernández, administrador del SAT. El SAT fue claro al reiterar que no es requisito presentar la Constancia de Situación Fiscal para recibir una factura, un comprobante fiscal o el pago de nómina. De acuerdo con la autoridad, su exigencia se debe a interpretaciones erróneas de la normatividad vigente. Para la emisión de una factura, únicamente se requieren los siguientes datos: Respecto a los comprobantes de pago de salarios, el SAT también aclaró que los empleadores no deben solicitar la CSF a sus trabajadores. Existen mecanismos administrativos que permiten a los patrones obtener directamente del organismo la información necesaria para el timbrado de nómina. “Los empleadores cuentan con facilidades para solicitar al Servicio de Administración Tributaria los datos de sus trabajadores y realizar el timbrado correspondiente”, explicó Ricaño Hernández. Esto elimina la obligación de que los empleados acudan a oficinas del SAT o generen la constancia en línea para este fin. La Constancia de Situación Fiscal no tiene una vigencia establecida ni valor probatorio fiscal. Aun así, muchos contribuyentes continúan solicitándola con fecha reciente, bajo la idea equivocada de que es indispensable o que “vence”. El funcionario precisó que, si los datos fiscales no cambiaron, una constancia emitida años atrás sigue siendo válida para fines informativos. “Si tengo una constancia de hace cinco años y mis datos permanecen iguales, ese documento sigue siendo útil en la práctica”, afirmó. La intención de la autoridad fiscal es disminuir trámites innecesarios, evitar largas filas en sus oficinas y reducir la confusión entre los contribuyentes. Según las autoridades fiscales, la exigencia indebida de la Constancia de Situación Fiscal generó cargas administrativas no previstas en la ley, afectando tanto a personas físicas como a trabajadores. Asimismo, reiteró que el cumplimiento fiscal no debe dar lugar a prácticas que obstaculicen el acceso a facturas o al pago de salarios, sobre todo cuando la información requerida puede obtenerse por medios oficiales.