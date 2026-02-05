La tarjeta del Banco del Bienestar es fundamental para millones de personas adultas mayores en México, ya que es fundamental para recibir el apoyo económico otorgado por el gobierno federal. No obstante, por un descuido, esta tarjeta puede quedar bloqueada de forma temporal, lo que impide a los beneficiarios disponer de su dinero. Según la Secretaría del Bienestar, una de las principales razones por las que los beneficiarios pueden quedarse sin cobrar su apoyo es olvidar el Número de Identificación Personal (NIP), una clave de cuatro dígitos indispensable para retirar el dinero depositado por las autoridades. Conoce los detalles de esta situación y evita problemas con el cobro de los programas sociales. Ten en cuenta las disposiciones impuestas por las autoridades a nivel nacional. El NIP es un código de seguridad que permite autorizar operaciones con la tarjeta de débito, especialmente los retiros en cajeros automáticos. Su objetivo es resguardar los fondos del titular ante posibles usos indebidos. Por ello, el sistema bancario -incluido el Banco del Bienestar- bloquea automáticamente la tarjeta cuando el código se introduce de forma incorrecta en tres intentos consecutivos. El bloqueo por ingresar un NIP incorrecto sigue siendo una de las medidas de seguridad más comunes y eficaces en el sistema bancario. Cuando la clave se falla repetidamente, el sistema interpreta que podría tratarse de un intento de uso no autorizado. Como consecuencia, la tarjeta se inhabilita de manera temporal y no permite realizar retiros ni compras. En la mayoría de los casos, este bloqueo se elimina automáticamente tras un periodo de 48 horas. Durante ese tiempo, cualquier operación será rechazada, incluso si después se ingresa el NIP correcto. Las autoridades aclararon que no es necesario acudir a una sucursal ni realizar trámites adicionales para que el desbloqueo automático se lleve a cabo. Asimismo, indicaron que esta medida no representa una sanción ni un error, sino un mecanismo de protección de los recursos, especialmente importante considerando que muchos usuarios son personas adultas mayores, un sector más expuesto a fraudes.