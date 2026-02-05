La clasificación de México al Mundial 2026 no solo tendrá impacto deportivo, sino también fiscal. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) confirmó que aplicará un esquema impositivo especial vinculado al desempeño de la Selección Nacional. Aunque no se trata de un impuesto creado específicamente para el Mundial, el SAT recordó que ciertos ingresos generados en instancias clave del torneo estarán sujetos a obligaciones fiscales, en especial si el combinado mexicano no logra una clasificación directa. El llamado “nuevo impuesto” no es una contribución inédita, sino la aplicación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a los ingresos que perciban los jugadores que participen en el repechaje rumbo al Mundial 2026. Este escenario solo se activa si México no consigue su boleto directo y debe disputar el repechaje, instancia en la que los futbolistas recibirán premios económicos por parte de la Federación. De acuerdo con el SAT, esos ingresos se consideran percepciones gravables y, por lo tanto, deben ser declarados y pagar impuestos conforme a la ley fiscal vigente. La obligación no depende del resultado del partido, sino del simple hecho de recibir ingresos derivados de la participación en esa fase del torneo. La obligación fiscal aplica solo a los jugadores que participen en el repechaje y reciban premios económicos por esa instancia rumbo al Mundial 2026. No afecta a aficionados ni a otros actores del fútbol mexicano, ya que el SAT considera estos pagos como ingresos extraordinarios que deben declararse. Si no se reportan, los futbolistas podrían enfrentar sanciones, recargos o revisiones fiscales. Si México obtiene su pase directo al Mundial 2026, este esquema no se activa, ya que no existiría repechaje ni premios asociados a esa instancia. El cobro del ISR se realiza conforme a las tasas vigentes y depende del monto recibido por cada jugador, sin que exista una tarifa especial creada exclusivamente para el torneo. Desde el SAT aclararon que no se trata de un castigo deportivo, sino de la aplicación normal de la ley fiscal a ingresos comprobables. Así, el desempeño de la Selección no solo define el camino al Mundial, sino también las obligaciones fiscales que deberán cumplir sus jugadores ante la autoridad tributaria.